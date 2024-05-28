İşte Belçika'nın EURO2024 kadrosu!
Belçika Milli Takımı, EURO2024 kadrosunu açıkladı. Michy Batshuayi ve Dries Mertens kadroya dahil edilmedi. Thomas Meunier ise kadroda yer aldı.
Belçika Milli Futbol Takımı, EURO2024'te mücadele edecek kadrosunu açıkladı.
Açıklanan kadroda Fenerbahçeli Michy Batshuayi ve Galatasaraylı Dries Mertens yer almadı. Trabzonspor'da oynayan Thomas Meunier ise kadroda yer aldı.
Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kadro için yaptığı açıklamada, "Çok zor bir karardı, en çok da benim için zordu çünkü Batshuayi harika bir çocuk. Dün durumu açıklamak için Batshuayi'yi aradım. İki forvetle başlıyoruz. Özellikle Trrossard ve De Ketelaere'e sahip olduğumuz için bu mantıklı. Çok hayal kırıklığına uğramıştı Batshuayi, ki bu normal. Böyle durumlarda çok fazla konuşmazsınız. İşimin en zor kısmı bu. Mertens'in durumu da Vanaken ile aynı. Bu rekabete dayalı bir karar." diye konuştu.
Belçika, EURO2024'te; Slovakya, Romanya ve Ukrayna ile birlikte E Grubu'nda mücadele edecek.
Belçika'nın kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Casteels, Sels, Kaminski
Savunma: Castagne, Meunier, Witsel, Faes, Debast, Vertonghen, De Cuyper, Theate
Orta saha: Kevin De Bruyne, Carrasco, Onana, Mangala, Vermeeren, Vranckx, Tielemans.
Hücum: Lukebakio, Bakayoko, Lukaku, Openda, Doku, Trossard, De Ketelaere
Açıklanan kadroda Fenerbahçeli Michy Batshuayi ve Galatasaraylı Dries Mertens yer almadı. Trabzonspor'da oynayan Thomas Meunier ise kadroda yer aldı.
Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kadro için yaptığı açıklamada, "Çok zor bir karardı, en çok da benim için zordu çünkü Batshuayi harika bir çocuk. Dün durumu açıklamak için Batshuayi'yi aradım. İki forvetle başlıyoruz. Özellikle Trrossard ve De Ketelaere'e sahip olduğumuz için bu mantıklı. Çok hayal kırıklığına uğramıştı Batshuayi, ki bu normal. Böyle durumlarda çok fazla konuşmazsınız. İşimin en zor kısmı bu. Mertens'in durumu da Vanaken ile aynı. Bu rekabete dayalı bir karar." diye konuştu.
Belçika, EURO2024'te; Slovakya, Romanya ve Ukrayna ile birlikte E Grubu'nda mücadele edecek.
Belçika'nın kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Casteels, Sels, Kaminski
Savunma: Castagne, Meunier, Witsel, Faes, Debast, Vertonghen, De Cuyper, Theate
Orta saha: Kevin De Bruyne, Carrasco, Onana, Mangala, Vermeeren, Vranckx, Tielemans.
Hücum: Lukebakio, Bakayoko, Lukaku, Openda, Doku, Trossard, De Ketelaere
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|Almanya
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|Macaristan
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|İskoçya
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|İsviçre
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