İşte Belçika'nın EURO2024 kadrosu!

Belçika Milli Futbol Takımı, EURO2024'te mücadele edecek kadrosunu açıkladı.Açıklanan kadroda Fenerbahçeli Michy Batshuayi ve Galatasaraylı Dries Mertens yer almadı. Trabzonspor'da oynayan Thomas Meunier ise kadroda yer aldı.Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kadro için yaptığı açıklamada,diye konuştu.Belçika, EURO2024'te; Slovakya, Romanya ve Ukrayna ile birlikte E Grubu'nda mücadele edecek.Casteels, Sels, KaminskiCastagne, Meunier, Witsel, Faes, Debast, Vertonghen, De Cuyper, TheateKevin De Bruyne, Carrasco, Onana, Mangala, Vermeeren, Vranckx, Tielemans.Lukebakio, Bakayoko, Lukaku, Openda, Doku, Trossard, De Ketelaere