Philadelphia 76ers başkanı Daryl Morey, takımın yıldızları Joel Embiid ve Tyrese Maxey'nin etrafında "birçok değişiklik olacağına dair" söz verdi.



76ers ekibi 2024 yazına yaklaşık 65 milyon dolarlık maaş boşluğuyla girerken, gelecek sezon önemli ölçüde farklı bir kadroya sahip olmayı planlıyor.



Morey, 76ers'ın New Jersey'deki genel merkezinde Embiid, Maxey ve Nick Nurse'un ötesinde Sixers'ta pek çok yeni yüzün olabileceğini dile getirdi:



"Sürekliliğimiz olmayacak. Yıldızlarımız ve başantrenörümüzle devamlılığımız olacak ama bu yaz çok değişiklik yapacağız. Joel'e, Tyrese'e ve şu ana odaklanmış durumdayız.



Embiid'siz de kazanabilmek için daha iyi bir konumda olabilmemiz adına, oyuncular konusunda daha iyi bir iş çıkarmış olabileceğimi düşünüyorum. Bununla birlikte, zamanımızın %90'ını onunla şampiyonluğu nasıl kazanacağımızı bulmaya harcıyoruz.



O olmadan nasıl oynayacağımız büyük bir odak noktası. Onsuz bu takımın şampiyonluk kazanamayacağını biliyoruz. Peki bunu nasıl becerebiliriz? Bana kalırsa, onsuz olan kadromuzda yeterli bir derinliğe sahip değildik."



76ers'ın önümüzdeki NBA Draftı'nın ilk turunda 16. sırada, ikinci turunda ise 41. sırada seçim yapması bekleniyor.





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