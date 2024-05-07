Beşiktaş'ta Klaassen harekatı!

Bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefleyen Beşiktaş, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı.
Aynı zamanda teknik direktör arayışlarını da sürdüren siyah-beyazlılar, zaman kaybetmemek adına fırsat transferleri için yoklamalar yapmaya devam ediyor.
KLAASSEN HAMLESİ
Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlı takımın, Hollandalı orta saha oyuncusu Davy Klaassen ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın, Inter'de forma giyen yıldız futbolcu ile ilk görüşmeyi yaptığı ve görüşmenin olumlu sonuçlandığı belirtildi.
3 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Siyah-beyazlı kulübün, Klaassen'e yıllık 3 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Sezon sonunda Inter ile kontratı sona erecek olan futbolcuya İtalya ve Hollanda'dan talip olan takımların olduğu kaydedildi. Şayet Inter, sezon sonunda 1 yıllık opsiyon maddesini kullanmazsa Hollandalı orta saha oyuncusu yazın serbest kalacak.
PREMİER LİG TECRÜBESİ DE VAR
Hollanda'da Ajax altyapısından yetişen Klaassen; Premier Lig'de Everton, Bundesliga'da ise Werder Bremen formalarını giydi. Geçtiğimiz yaz Ajax'tan bedelsiz olarak Inter'e transfer olan Hollandalı orta saha oyuncusu, bu sezon İtalyan devi ile şampiyonluğa ulaştı. Tecrübeli oyuncu bu sezon Inter forması ile tüm kulvarlarda toplamda 21 maça çıktı. Klaassen söz konusu 21 karşılaşmada 1 gol kaydederken hiç asist yapamadı.
Aynı zamanda teknik direktör arayışlarını da sürdüren siyah-beyazlılar, zaman kaybetmemek adına fırsat transferleri için yoklamalar yapmaya devam ediyor.
KLAASSEN HAMLESİ
Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlı takımın, Hollandalı orta saha oyuncusu Davy Klaassen ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın, Inter'de forma giyen yıldız futbolcu ile ilk görüşmeyi yaptığı ve görüşmenin olumlu sonuçlandığı belirtildi.
3 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Siyah-beyazlı kulübün, Klaassen'e yıllık 3 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Sezon sonunda Inter ile kontratı sona erecek olan futbolcuya İtalya ve Hollanda'dan talip olan takımların olduğu kaydedildi. Şayet Inter, sezon sonunda 1 yıllık opsiyon maddesini kullanmazsa Hollandalı orta saha oyuncusu yazın serbest kalacak.
PREMİER LİG TECRÜBESİ DE VAR
Hollanda'da Ajax altyapısından yetişen Klaassen; Premier Lig'de Everton, Bundesliga'da ise Werder Bremen formalarını giydi. Geçtiğimiz yaz Ajax'tan bedelsiz olarak Inter'e transfer olan Hollandalı orta saha oyuncusu, bu sezon İtalyan devi ile şampiyonluğa ulaştı. Tecrübeli oyuncu bu sezon Inter forması ile tüm kulvarlarda toplamda 21 maça çıktı. Klaassen söz konusu 21 karşılaşmada 1 gol kaydederken hiç asist yapamadı.