Okan Buruk'un gözü, Fatih Terim'in rekorunda!

Galatasaray'ın başında bulunduğu ikinci sezonda da şampiyonluğa koşan ve rekorlar kıran Teknik Direktör Okan Buruk'un hedefi büyük...
TARİHE GEÇMEK İSTİYOR
Fatih Terim'in üst üste 4 yıl şampiyon olma rekorunu geride bırakmak isteyen Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında üst üste 5 sene şampiyonluk yaşayan hoca olarak tarihe geçmek istiyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynattığı pozitif futbolla dikkatleri üzerine çeken genç teknik adamın, oyuncularıyla kurduğu sağlıklı iletişimin de yeniden tercih edilmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.
6-1'lik Sivas galibiyeti sonrası gelecek sezon da takımın başında kalacağı mesajını veren Okan Buruk'un, Avrupa hayali için ise sabırlı olduğu bildirildi.
KARİYER PLANLAMASINI BU YÖNDE YAPTI
Yine Galatasaray'a ve Fatih Terim'e ait 4 yıl üst üste şampiyonluk rekorunu kırmak isteyen Buruk'un kariyer planlamasını bu yönde yaptığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların başında lig şampiyonluklarıyla birlikte UEFA Kupası'nı kazanan teknik adam olan Terim, "İmparator" lakabıyla Türk futboluna adını yazdırmıştı.
Okan Buruk, 5 şampiyonluk hayalini gerçekleştirirse hem oyuncu olarak içinde bulunduğu başarıların rekorunu geride bırakacak hem de adını sarı-kırmızılı kulübün tarihine altın harflerle yazdıracak.
TARİHE GEÇMEK İSTİYOR
Fatih Terim'in üst üste 4 yıl şampiyon olma rekorunu geride bırakmak isteyen Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında üst üste 5 sene şampiyonluk yaşayan hoca olarak tarihe geçmek istiyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynattığı pozitif futbolla dikkatleri üzerine çeken genç teknik adamın, oyuncularıyla kurduğu sağlıklı iletişimin de yeniden tercih edilmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.
6-1'lik Sivas galibiyeti sonrası gelecek sezon da takımın başında kalacağı mesajını veren Okan Buruk'un, Avrupa hayali için ise sabırlı olduğu bildirildi.
KARİYER PLANLAMASINI BU YÖNDE YAPTI
Yine Galatasaray'a ve Fatih Terim'e ait 4 yıl üst üste şampiyonluk rekorunu kırmak isteyen Buruk'un kariyer planlamasını bu yönde yaptığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların başında lig şampiyonluklarıyla birlikte UEFA Kupası'nı kazanan teknik adam olan Terim, "İmparator" lakabıyla Türk futboluna adını yazdırmıştı.
Okan Buruk, 5 şampiyonluk hayalini gerçekleştirirse hem oyuncu olarak içinde bulunduğu başarıların rekorunu geride bırakacak hem de adını sarı-kırmızılı kulübün tarihine altın harflerle yazdıracak.