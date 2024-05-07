Monaco - Fenerbahçe Beko maçının hakemleri açıklandı

THY EuroLeague okay-off serisi 5. maçında Monaco ile Fenerbahçe Beko, çarşamba günü Fransa'da karşı karşıya gelecek.
Salle Gaston Medecin'de oynanacak karşılaşma öncesi maçın hakemleri de belli oldu.
Zorlu müsabakayı Fernando Rocha, Carlos Peruga ve Emilio Perez hakem üçlüsü yönetecek.
Mücadeleyi kazanan takım adını Berlin'de gerçekleştirilecek Final-Four'a yazdıracak.
Salle Gaston Medecin'de oynanacak karşılaşma öncesi maçın hakemleri de belli oldu.
Zorlu müsabakayı Fernando Rocha, Carlos Peruga ve Emilio Perez hakem üçlüsü yönetecek.
Mücadeleyi kazanan takım adını Berlin'de gerçekleştirilecek Final-Four'a yazdıracak.
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