Monaco - Fenerbahçe Beko maçının hakemleri açıklandı

Fenerbahçe Beko'nun AS Monaco ile oynayacağı THY EuroLeague 5. maçının hakemleri açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Monaco - Fenerbahçe Beko maçının hakemleri açıklandı
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07 Mayıs 2024 10:48
THY EuroLeague okay-off serisi 5. maçında Monaco ile Fenerbahçe Beko, çarşamba günü Fransa'da karşı karşıya gelecek. 

Salle Gaston Medecin'de oynanacak karşılaşma öncesi maçın hakemleri de belli oldu. 

Zorlu müsabakayı Fernando Rocha, Carlos Peruga ve Emilio Perez hakem üçlüsü yönetecek. 

Mücadeleyi kazanan takım adını Berlin'de gerçekleştirilecek Final-Four'a yazdıracak. 

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