Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda final için sahaya çıkıyor

VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 8 Mayıs Çarşamba günü Trabzonspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda final için sahaya çıkıyor
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07 Mayıs 2024 14:05
VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 8 Mayıs Çarşamba günü Trabzonspor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Trabzon'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden kırmızı-siyahlı takım, rakibi karşısında yarın istediği sonucu alarak finale yükselmeye çalışacak.

Taraflar arasında bu sezon ligde oynanan maçların birini Trabzonspor 5-1 kazanırken, diğeri ise golsüz berabere bitti.

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