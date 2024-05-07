Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda final için sahaya çıkıyor

VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 8 Mayıs Çarşamba günü Trabzonspor'u konuk edecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.
Trabzon'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden kırmızı-siyahlı takım, rakibi karşısında yarın istediği sonucu alarak finale yükselmeye çalışacak.
Taraflar arasında bu sezon ligde oynanan maçların birini Trabzonspor 5-1 kazanırken, diğeri ise golsüz berabere bitti.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.
Trabzon'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden kırmızı-siyahlı takım, rakibi karşısında yarın istediği sonucu alarak finale yükselmeye çalışacak.
Taraflar arasında bu sezon ligde oynanan maçların birini Trabzonspor 5-1 kazanırken, diğeri ise golsüz berabere bitti.
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