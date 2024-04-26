Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi heyecanı

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, cumartesi günü saat 10:00'da Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi heyecanı
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26 Nisan 2024 15:17
Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak toplantıda, başkan adayları Nihat Tokat, Şekip Mosturoğlu ve Sevil Becan yarışacak.

31 Mart 2024 tarihine kadar aidatlarını ödemiş, geçmiş aidat borcu bulunmayan tüm Yüksek Divan Kurulu üyelerinin katılabileceği toplantıda, giriş kartları saat 09.00'dan itibaren teslim edilmeye başlayacak.

Oy kullanma işleminin saat 15.00'e kadar süreceği toplantıda daha sonra oy sayımı işlemine geçilecek ve adayların oyları açıklanacak.

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