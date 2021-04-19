12 kulüp, FIFA 22'den itibaren olmayacak!

Avrupa'da yeni bir turnuva kurmaya hazırlanan 12 kulüp, FIFA 22'den itibaren FIFA'nın video oyunu serisinde olmayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
12 kulüp, FIFA 22'den itibaren olmayacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Nisan 2021 17:32
Sanal dünyada, futbolun önde gelen markalarından biri olan FIFA hayranlarına kötü bir haber geldi. Süper Lig adında yeni bir turnuva kurmaya hazırlanan 12 kulüp, FIFA'nın video oyunu serisinden çıkacağını açıkladı.

Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Arsenal, Tottenham, Inter, Milan ve Juventus, FIFA 22'den itibaren bu video oyun serisinde olmama kararı aldı.

Avrupa'nın önde gelen bu 12 kulübünün aldığı bu kararın ardından oyun tutkunları büyük bir şok yaşadı.

Öte yandan bu kararının ardından, 12 kulübün yeni bir oyun çıkaracağı ve bu oyunun satışından daha büyük gelirler elde edeceği için böyle bir adım attığı öne sürüldü.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.