Milli wushuculardan 1 gümüş, 3 bronz madalya!

Milli wushucular Mehmet Demirci gümüş, Doğukan Sermikli, Ayşe Sude Akyüz ve Mert Çalışkan, Çin'de gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda 1 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli wushuculardan 1 gümüş, 3 bronz madalya!
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26 Nisan 2024 15:57
Çin'de devam eden 2024 Uluslararası Wushu Federasyonu (IWUF) Dünya Kupası'nda milli sporcular, 1 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun açıklamasına göre, 36 ülkenin katılımıyla Çin'in Jiangyin kentinde yapılan 2024 IWUF Dünya Kupası'nda milli sporculardan Mehmet Demirci gümüş, Doğukan Sermikli, Ayşe Sude Akyüz ve Mert Çalışkan da bronz madalya elde etti.

Böylece milli sporcuların organizasyonda kazandığı madalya sayısı 7'ye (1 altın, 3 gümüş, 3 bronz) yükseldi.

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