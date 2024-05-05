Bülent Uygun: 'Performansın p'sini vermedi!'

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray mağlubiyeti sonrası konuştu.



6-1'lik farklı mağlubiyet sonrası flaş röportajda çok kısa bir açıklama yapan Bülent Uygun, şu ifadeleri kullandı;



"İyi oynamadık. Bazı arkadaşlar beklediğim performansın p'sini vermedi."



BASIN TOPLANTISI





Uygun, RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Hakem Arda Kardeşler'in yönetimini eleştiren Uygun, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Futbol adına güzel şeyler veremedik. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Hakem Arda Kardeşler'i bilseydim Taha Akgül ile Sebahattin Öztürk'ü getirirdim. Güreşlere katılırdık. Bütün takdir haklarını rakipten yana kullandı. Oyun düzenimiz bozuldu. Gücümüz de zaten belli. Sonrasında Galatasaray golleri attı. Kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.



Bülent Uygun, "Soru almayacak mısınız?" sorusuna ise "Yok yavrum almayacağım" cevabını vererek basın toplantısını noktaladı.







