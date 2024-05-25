Chiquinho'den Fenerbahçe için flaş itiraf!

Geçtiğimiz ocak ayında Benfica'dan Olympiakos'un yolunu tutan Giresunsporlu eski futbolcu Chiquinho, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde oynanan Fenerbahçe karşılaşmalarıyla ilgili düşüncelerini Hürriyet'e anlattı.
"FENERBAHÇE'YE KARŞI OYNAMAK ÇOK ZORDU''
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde temsilcimiz Fenerbahçe ile oynadıkları ilk maçta attığı gole değinen 28 yaşındaki orta saha, "Dürüst olmak gerekirse Fenerbahçe'ye karşı oynayacağımızı öğrendiğim an ilk düşündüğüm şey onlara tekrar gol atmak oldu. Çünkü Giresunspor'da oynadığım dönem Süper Lig'deki ilk maçım Fenerbahçe'ye karşıydı ve onlara gol atmıştım. Fenerbahçe hakkında gerçekten iyi şeyler söylemeyelim çünkü birçok üst düzey oyuncuya sahip güçlü bir takımları vardı. Onlara karşı oynamak çok zordu. Gol atmak her zaman mutluluk verici bir andır, oyunun her anında takımıma yardım etmeyi seviyorum. Tabii ki gol atmayı ve asist yapmayı da seviyorum ama benim için en önemlisi galibiyet ve yarı finale yükselmekti" diye konuştu.
"FENERBAHÇE, 5 DAKİKADA 2 GOL ATINCA PANİK YAPMADIK"
Yunanistan'daki ilk maçta Olympiakos 3-0 öndeyken temsilcimizin 5 dakikada skoru 3-2'ye getirmesiyle ilgili konuşan Portekizli futbolcu, "O an panik yapmadık. Zor bir maç olacağını ilk andan itibaren biliyorduk çünkü Fenerbahçe gerçekten çok iyi bir takımdı. Sakin kaldık ve aynı zihniyette mücadele etmeye devam ettik" ifadelerini kullandı.
"GÜRÜLTÜDEN DOLAYI KULAĞIMDA ACI HİSSETTİM"
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Kadıköy'de penaltı atışları sonucunda galip geldikleri maçla ilgili düşüncelerini aktaran başarılı futbolcu, şöyle devam etti: "İstanbul'da çok güzel bir atmosfer vardı. Fenerbahçe Stadyumu'nda ilk kez oynuyordum ve çok iyiydi. Takım arkadaşlarımı duyamıyordum ve gürültüden dolayı kulağımda acı hissettim. Ama biz o baskıyla ve o tür bir ortamda oynamayı seviyoruz. İlk dakikadan itibaren Fenerbahçe'nin bize baskı yapacağını ve bir an önce gol atmaya çalışacaklarını biliyorduk, öyle de oldu! Ancak golden sonra oyunu iyi kontrol ettiğimizi düşünüyorum ve ayrıca 1-2 gol atma şansı da yakaladık. Maçın sonunda penaltılarla kazandık ve yolumuza devam ettik. Fenerbahçe'de en çok beğendiğim oyuncular Fred ve İrfan Can Kahveci'ydi. Ayrıca Ferdi Kadıoğlu da gerçekten iyi bir oyuncuydu."
"FENERBAHÇE'YE KARŞI OYNAMAK ÇOK ZORDU''
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde temsilcimiz Fenerbahçe ile oynadıkları ilk maçta attığı gole değinen 28 yaşındaki orta saha, "Dürüst olmak gerekirse Fenerbahçe'ye karşı oynayacağımızı öğrendiğim an ilk düşündüğüm şey onlara tekrar gol atmak oldu. Çünkü Giresunspor'da oynadığım dönem Süper Lig'deki ilk maçım Fenerbahçe'ye karşıydı ve onlara gol atmıştım. Fenerbahçe hakkında gerçekten iyi şeyler söylemeyelim çünkü birçok üst düzey oyuncuya sahip güçlü bir takımları vardı. Onlara karşı oynamak çok zordu. Gol atmak her zaman mutluluk verici bir andır, oyunun her anında takımıma yardım etmeyi seviyorum. Tabii ki gol atmayı ve asist yapmayı da seviyorum ama benim için en önemlisi galibiyet ve yarı finale yükselmekti" diye konuştu.
"FENERBAHÇE, 5 DAKİKADA 2 GOL ATINCA PANİK YAPMADIK"
Yunanistan'daki ilk maçta Olympiakos 3-0 öndeyken temsilcimizin 5 dakikada skoru 3-2'ye getirmesiyle ilgili konuşan Portekizli futbolcu, "O an panik yapmadık. Zor bir maç olacağını ilk andan itibaren biliyorduk çünkü Fenerbahçe gerçekten çok iyi bir takımdı. Sakin kaldık ve aynı zihniyette mücadele etmeye devam ettik" ifadelerini kullandı.
"GÜRÜLTÜDEN DOLAYI KULAĞIMDA ACI HİSSETTİM"
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Kadıköy'de penaltı atışları sonucunda galip geldikleri maçla ilgili düşüncelerini aktaran başarılı futbolcu, şöyle devam etti: "İstanbul'da çok güzel bir atmosfer vardı. Fenerbahçe Stadyumu'nda ilk kez oynuyordum ve çok iyiydi. Takım arkadaşlarımı duyamıyordum ve gürültüden dolayı kulağımda acı hissettim. Ama biz o baskıyla ve o tür bir ortamda oynamayı seviyoruz. İlk dakikadan itibaren Fenerbahçe'nin bize baskı yapacağını ve bir an önce gol atmaya çalışacaklarını biliyorduk, öyle de oldu! Ancak golden sonra oyunu iyi kontrol ettiğimizi düşünüyorum ve ayrıca 1-2 gol atma şansı da yakaladık. Maçın sonunda penaltılarla kazandık ve yolumuza devam ettik. Fenerbahçe'de en çok beğendiğim oyuncular Fred ve İrfan Can Kahveci'ydi. Ayrıca Ferdi Kadıoğlu da gerçekten iyi bir oyuncuydu."
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