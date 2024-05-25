Ünal Aysal: "Sadece Icardi yetmez"

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, başkanlık seçimi sırasında açıklamada bulundu. Aysal, hedefin yurt dışında başarı olması gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ünal Aysal: 'Sadece Icardi yetmez'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mayıs 2024 14:18
Son güncelleme 25 Mayıs 2024 14:22
Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, sarı-kırmızılılardaki başkanlık seçimi sırasında Ekol TV'ye konuştu.

Ünal Aysal açıklamasında şu sözleri kullandı;

"Tek çiçekle bahar olmaz. Onun için bize bir sürü Icardi lazım, tek Icardi değil. Hedefimiz Türkiye ligleri değil. Özellikle benim kurgulamak istediğim sistemde Galatasaray'ın yurt dışında başarılı olması. Yalnız başarılı olması değil çok başarılı olması ve kupa kaldırabilecek güce erişmesi. Bunun için de sadece Icardi'yle yetinmemeliyiz. Galatasaray'ın bütün eksiklerini tamamlayıp yurt dışında bu imtihanı verebilecek güce kavuşmamız lazım. Geçtiğimiz senelerde ligde çok başarılı olduk ama yurt dışında bu başarıyı yakalayamadık. Kim seçilirse seçilsin hedeflerinin yurt dışındaki başarı olması lazım."

"Benim Dursun Başkan ve ekibine karşı direkt olarak muhalefetim yok ama fikirlere karşı var. Yapılan işlerde kritik ettiğim noktalar var. Galatasaray'ın temsil ediliş şeklinden memnun olmadığını açıkladım. Galatasaray'ın etik değerlerine tam olarak uyulmadığını açıkladım. 119 yıllık bir camiada bazı kuralların değiştirilmeden devam etmesi lazım. Bunlara karşı olduğumu söyledim. Galatasaray'ın değerlerinin çok hassas bir şekilde kullanılması gerektiğini söyledim. Kim seçilirse tavsiyem bu. İkisi de unutmasın, ben hayatta olduğum sürece her ikisinin de ensesinde olacağım eğer bu konularda bir hata yaptıkları takdirde."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery