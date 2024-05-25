Ünal Aysal: 'Sadece Icardi yetmez'

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, sarı-kırmızılılardaki başkanlık seçimi sırasında Ekol TV'ye konuştu.
Ünal Aysal açıklamasında şu sözleri kullandı;
"Tek çiçekle bahar olmaz. Onun için bize bir sürü Icardi lazım, tek Icardi değil. Hedefimiz Türkiye ligleri değil. Özellikle benim kurgulamak istediğim sistemde Galatasaray'ın yurt dışında başarılı olması. Yalnız başarılı olması değil çok başarılı olması ve kupa kaldırabilecek güce erişmesi. Bunun için de sadece Icardi'yle yetinmemeliyiz. Galatasaray'ın bütün eksiklerini tamamlayıp yurt dışında bu imtihanı verebilecek güce kavuşmamız lazım. Geçtiğimiz senelerde ligde çok başarılı olduk ama yurt dışında bu başarıyı yakalayamadık. Kim seçilirse seçilsin hedeflerinin yurt dışındaki başarı olması lazım."
"Benim Dursun Başkan ve ekibine karşı direkt olarak muhalefetim yok ama fikirlere karşı var. Yapılan işlerde kritik ettiğim noktalar var. Galatasaray'ın temsil ediliş şeklinden memnun olmadığını açıkladım. Galatasaray'ın etik değerlerine tam olarak uyulmadığını açıkladım. 119 yıllık bir camiada bazı kuralların değiştirilmeden devam etmesi lazım. Bunlara karşı olduğumu söyledim. Galatasaray'ın değerlerinin çok hassas bir şekilde kullanılması gerektiğini söyledim. Kim seçilirse tavsiyem bu. İkisi de unutmasın, ben hayatta olduğum sürece her ikisinin de ensesinde olacağım eğer bu konularda bir hata yaptıkları takdirde."
Ünal Aysal açıklamasında şu sözleri kullandı;
"Tek çiçekle bahar olmaz. Onun için bize bir sürü Icardi lazım, tek Icardi değil. Hedefimiz Türkiye ligleri değil. Özellikle benim kurgulamak istediğim sistemde Galatasaray'ın yurt dışında başarılı olması. Yalnız başarılı olması değil çok başarılı olması ve kupa kaldırabilecek güce erişmesi. Bunun için de sadece Icardi'yle yetinmemeliyiz. Galatasaray'ın bütün eksiklerini tamamlayıp yurt dışında bu imtihanı verebilecek güce kavuşmamız lazım. Geçtiğimiz senelerde ligde çok başarılı olduk ama yurt dışında bu başarıyı yakalayamadık. Kim seçilirse seçilsin hedeflerinin yurt dışındaki başarı olması lazım."
"Benim Dursun Başkan ve ekibine karşı direkt olarak muhalefetim yok ama fikirlere karşı var. Yapılan işlerde kritik ettiğim noktalar var. Galatasaray'ın temsil ediliş şeklinden memnun olmadığını açıkladım. Galatasaray'ın etik değerlerine tam olarak uyulmadığını açıkladım. 119 yıllık bir camiada bazı kuralların değiştirilmeden devam etmesi lazım. Bunlara karşı olduğumu söyledim. Galatasaray'ın değerlerinin çok hassas bir şekilde kullanılması gerektiğini söyledim. Kim seçilirse tavsiyem bu. İkisi de unutmasın, ben hayatta olduğum sürece her ikisinin de ensesinde olacağım eğer bu konularda bir hata yaptıkları takdirde."
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