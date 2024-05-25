Gaziantep, Pendik deplasmanında

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında pazar günü Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak.



Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.



Ligde 37 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, oynadığı son 3 karşılaşmada mağlup olmadı.



Puan cetvelinde 41 puanla averajla 14. sırada bulunan Gaziantep FK, geçen hafta evinde en yakın takipçisi VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenip küme düşme hattından çıkmıştı.



Gaziantep FK'nin rakibinden bir puan alması halinde ligde kalması kesinleşecek.



Sakatlığı süren M'Bakata yok



Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan M'Bakata'nın tedavisi devam ediyor.



Biraysel olarak idmanlara çıkan M'Bakata, Pendikspor karşılaşmasında sahada olmayacak.



Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU