Digiturk'te S Sport Plus Var mı? Kaçıncı Kanalda?

S Sport Plus, futbol, basketbol, motor sporları, tenis ve daha birçok spor dalında canlı yayınlar ve özel içerikler sunan bir spor kanalıdır. Premier Lig, Bundesliga, NBA, Formula 1 gibi prestijli organizasyonların yayın haklarına sahip olan S Sport Plus, sporseverlere benzersiz bir deneyim sunar.

Evet, S Sport Plus, Digiturk platformunda yer almamaktadır.

Digiturk aboneleri, S Sport Plus'ı ayrı olarak satın alıp izleyebilirler. HD kalitesinde yayın yapan S Sport Plus, spor karşılaşmalarını en iyi görüntü ve ses kalitesiyle sunarak izleyicilere keyifli anlar yaşatmaktadır.