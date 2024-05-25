Wayne Rooney'in yeni takımı açıklandı

Birmingham'dan ayrıldıktan sonra boşta bulunan 38 yaşındaki teknik adam Wayne Rooney'in yeni adresi belli oldu.
Championship ekibi Plymouth, Wayne Rooney'nin takımın başına getirildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, Rooney ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
TEKNİK ADAMLIK KARİYERİ
Futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik adamlığa 2020 yılında başlayan Rooney, sırasıyla Derby Count, D.C. United ve Birmingham'ı çalıştırmıştı.
Championship ekibi Plymouth, Wayne Rooney'nin takımın başına getirildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, Rooney ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
TEKNİK ADAMLIK KARİYERİ
Futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik adamlığa 2020 yılında başlayan Rooney, sırasıyla Derby Count, D.C. United ve Birmingham'ı çalıştırmıştı.
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