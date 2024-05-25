Wayne Rooney'in yeni takımı açıklandı

Championship ekibi Plymouth, Wayne Rooney'i takımın başına getirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Wayne Rooney'in yeni takımı açıklandı
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25 Mayıs 2024 15:34
Birmingham'dan ayrıldıktan sonra boşta bulunan 38 yaşındaki teknik adam Wayne Rooney'in yeni adresi belli oldu.

Championship ekibi Plymouth, Wayne Rooney'nin takımın başına getirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Rooney ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 

TEKNİK ADAMLIK KARİYERİ

Futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik adamlığa 2020 yılında başlayan Rooney, sırasıyla Derby Count, D.C. United ve Birmingham'ı çalıştırmıştı. 

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