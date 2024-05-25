Beşiktaş Safi Çimento şampiyon oldu

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 34-33 yenen Beşiktaş Safi Çimento şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Safi Çimento şampiyon oldu
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25 Mayıs 2024 19:29
Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı final turu üçüncü maçında Beşiktaş Safi Çimento, deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 34-33 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, Serdivan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 18-15 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci devrede son saniyede bulduğu sayıyla öne geçen Beşiktaş, karşılaşmadan 34-33 galip ayrılarak final turunda durumu 3-0'a getirdi ve üst üste ikinci, toplamda ise 17. şampiyonluğunu elde etti.

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