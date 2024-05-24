Sandık Kokusu Atilla neden ayrıldı?

Sandık Kokusu'nda herkesi hüzünlendiren bir veda yaşandı. Atilla karakterini canlandıran Metin Akdülger, diziye veda etti. Başrol vedası ardından Metin Akdülger'in ayrılık nedeni araştırılıyor. Peki, Metin Akdülger (Atilla) Sandık Kokusu'ndan neden ayrıldı?

12 Haziran'da sezon finali yapacak olan Sandık Kokusu dizisinden başrol oyuncularından Metin Akdülger veda etti. Dizide oğlu Deniz'in kaçırılmasına ve dolayısıyla da çocuklarının velayetini kaybetmesine neden olan Atilla'yı bir türlü affedemeyen Karsu, ondan gitmesini istedi. Metin Akdülger, Atilla karakterine vedası ardından sosyal medyada duygusal bir paylaşımda bulundu.

Akdülger; "Hayat büyülü anlarla ve bilinmezliklerle dolu bir macera. Atilla'da benim hayatımın en büyülü parçalarından biri. Onun bana yaşattığı anlar, tanıştırdığı ruhlar, yoldaşlar artık benim kalbimdeler, güvendeler. Hikayeler anlatıldıkça hayat bulur, hikaye anlatıcıları da hikayelerinde bulurlar kendi hayatlarını. Bana hayat veren Atilla'ya ve ona hayat veren tüm ekipteki dostlarıma kalpten minnet ve sevgilerimi iletmek istiyorum. Onları çok seviyorum ve özleyeceğim. Hikayemizi seven tüm izleyicilerimize, verdikleri büyük sevgi ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ederim. " ifadelerini kullandı.

Bu ayrılığın temel sebebinin Akdülger'in senaryoyla ilgili şikayetleri olduğu konuşuluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, karakteriyle ilgili "Atilla bunu yapmaz" diyerek zaman zaman repliğini değiştiren oyuncuya babası Hasan'ı oynayan Uğur Yücel'in "Hasan da bunu yapmaz" diyerek çıkıştığı ve ortamın gerildiği de kulislerde gündeme gelen söylentiler arasında…