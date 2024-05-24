Haber Tarihi: 24 Mayıs 2024 12:42 - Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024 12:42

Sandık Kokusu Atilla neden ayrıldı?

Sandık Kokusu dizisi ayrılık haberiyle gündemde! Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin yer aldığı dizinin son bölümünde Atilla, Karsu ve ailesini bırakarak gitme kararı aldı. Metin Akdülger'in hayat verdiği Atilla'nın yaşadığı yeri terk etmesinin ardından ''Sandık Kokusu Atilla ayrıldı mı?'' sorusu akıllara geldi. Öte yandan Çarşamba akşamları ekranlara gelen dizinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Peki, Sandık Kokusu Atilla neden ayrıldı, yerine kim gelecek? İşte, Sandık Kokusu'nun Atilla'sı Metin Akdülger'den duygulandıran paylaşım…

Sandık Kokusu Atilla neden ayrıldı?
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Sandık Kokusu'nda herkesi hüzünlendiren bir veda yaşandı. Atilla karakterini canlandıran Metin Akdülger, diziye veda etti. Başrol vedası ardından Metin Akdülger'in ayrılık nedeni araştırılıyor. Peki, Metin Akdülger (Atilla) Sandık Kokusu'ndan neden ayrıldı?
 
SANDIK KOKUSU ATİLLA NEDEN AYRILDI MI?

12 Haziran'da sezon finali yapacak olan Sandık Kokusu dizisinden başrol oyuncularından Metin Akdülger veda etti. Dizide oğlu Deniz'in kaçırılmasına ve dolayısıyla da çocuklarının velayetini kaybetmesine neden olan Atilla'yı bir türlü affedemeyen Karsu, ondan gitmesini istedi. Metin Akdülger, Atilla karakterine vedası ardından sosyal medyada duygusal bir paylaşımda bulundu.

VEDA PAYLAŞIMINDA BULUNDU

Akdülger; "Hayat büyülü anlarla ve bilinmezliklerle dolu bir macera. Atilla'da benim hayatımın en büyülü parçalarından biri. Onun bana yaşattığı anlar, tanıştırdığı ruhlar, yoldaşlar artık benim kalbimdeler, güvendeler. Hikayeler anlatıldıkça hayat bulur, hikaye anlatıcıları da hikayelerinde bulurlar kendi hayatlarını. Bana hayat veren Atilla'ya ve ona hayat veren tüm ekipteki dostlarıma kalpten minnet ve sevgilerimi iletmek istiyorum. Onları çok seviyorum ve özleyeceğim. Hikayemizi seven tüm izleyicilerimize, verdikleri büyük sevgi ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ederim. " ifadelerini kullandı.

KAVGA NEDENİYLE AYRILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Bu ayrılığın temel sebebinin Akdülger'in senaryoyla ilgili şikayetleri olduğu konuşuluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, karakteriyle ilgili "Atilla bunu yapmaz" diyerek zaman zaman repliğini değiştiren oyuncuya babası Hasan'ı oynayan Uğur Yücel'in "Hasan da bunu yapmaz" diyerek çıkıştığı ve ortamın gerildiği de kulislerde gündeme gelen söylentiler arasında…
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