Pendikspor küme düştü

Son haftasına girilen Süper Lig'de ligden düşen üçüncü takım Pendikspor oldu.



Fatih Karagümrük'ün Samsunspor'u 3-1 yenmesi sonrası Pendikspor'un matematiksel olarak ligde kalma şansı kalmadı.



Daha önce ligden düşmesi kesinleşen Karagümrük'ün 40 puana ulaşması sonrası 37 puandaki Pendikspor, pazar günü oynayacağı Gaziantep FK maçını kazansa dahi ligden düşmesi kesinleşti.



Pendikspor'un ligde kalabilmesi için 40 puandaki bir diğer takım olan Ankaragücü'nü puan ve averaj olarak geride bırakması gerekiyordu ancak Fatih Karagümrük de işin içine dahil olunca üçlü averajda Pendikspor'un küme düşmesi kesinleşti. Süper Lig'den daha önce düşmesi kesinleşen iki takım İstanbulspor ve Fatih Karagümrük'tü.



Pendikspor'un kazandığı ve Ankaragücü'nün mağlup olduğu senaryoda ortaya çıkacak üçlü averaj sıralamasında 3 takım arasında alınan toplam puanlar ve sıralama şu şekilde;



1- Ankaragücü (6)

2- Fatih Karagümrük (5)

3- Pendikspor (3)

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