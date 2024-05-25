Finallerin takımı Bodrum FK

1'inci Lig Play-Off yarı final rövanş maçında evinde Çorum FK'yı seri penaltı atışları sonucu 5-4 yenip finale çıkan Bodrum Futbol Kulübü büyük coşku yaşadı.Son 3 senede 3'üncü finalini oynayacak yeşil-beyazlılar artık gözünü Süper Lig'e çevirdi.Bodrum FK, ilk olarak 2021-2022 sezonunda 2'nci Lig'de adını Play-Off'lara yazdırdı. O dönem 2'nci Lig'de normal sezonu 3'üncü sırada tamamlayan Ege ekibi, çeyrek finalde Sivas Dört Eylül'ü yarı finalde de Bayburt Özel İdare Spor'u eleyip finale kaldı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan final karşılaşmasında Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenen Bodrum FK, tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e yükseldi.Geçen sezon 1'inci Lig'de 4'üncü sırada maratonu tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü, bir kez daha play-off oynamaya hak kazandı. Seride önce Göztepe'yi ardından Eyüpspor'u saf dışı bırakan Muğla temsilcisi, finalde Pendikspor'un rakibi oldu. Akhisar'da oynanan finali 2-1 kaybeden Bodrum FK, Süper Lig'in kapısından döndü.Bu sezon boyunca da hep üst sıralarda yer alan yeşil-beyazlılar, yine sezonu 4'üncü sırada tamamladı. Play-Off 1'inci Turu'nda Boluspor'la eşleşen Bodrum FK rakibini evinde 2-0 yenerek, yarı finale yükseldi. Bu turda ise Çorum FK'nın rakibi olan yeşil-beyazlılar yine elemeleri geçip final biletini kaptı.