Manchester City'de hedef Guardiola ile yeni imza

Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve FA Cup'ta cumartesi günü finalde Manchester United ile karşılaşacak Manchester City, final maçının ardından teknik direktör Pep Guardiola için harekete geçmeye hazırlanıyor.



Daily Maily'nin haberine göre; Manchester City kulübü yetkilileri, sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek Pep Guardiola'nın sözleşmesini uzun vadeli uzatmak istiyor.



Haberde 2016 yılından bu yana City'nin başında olan Pep Guardiola'nın geleceğine dair henüz bir karar vermediği belirtilirken, yönetimin Guardiola'nın ne karar verirse versin tecrübeli teknik adamın arkasında olacağı aktarıldı.



CITY KARNESİ



Manchester City'nin başında 471 maça çıkan Guardiola, bu karşılaşmalarda 2.34 puan ortalaması yakaladı. 53 yaşındaki teknik adam takımıyla 17 kupa kazanma başarısı gösterdi.





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