Fenerbahçe Göksel Çelik, üst üste üçüncü kez şampiyon

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında Beşiktaş'ı 82-71 mağlup eden Fenerbahçe Göksel Çelik, seriyi 2-1 kazandı ve şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler, üst üste 3'üncü kez şampiyon oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Göksel Çelik, üst üste üçüncü kez şampiyon
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25 Mayıs 2024 16:24
Son güncelleme 25 Mayıs 2024 16:25
Fenerbahçe Göksel Çelik Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final etabı 3'üncü maçında konuk ettiği Beşiktaş'ı 82-71 yenerek seride 2-1 öne geçti ve 2023-24 sezonunu şampiyonlukla tamamladı.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu sarı-lacivertli ekip, 25-19 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan Beşiktaş, soyunma odasına 40-41 önde girdi. Üçüncü periyodu 64-56 önde tamamlayan sarı-lacivertli ekip, son periyotta farkı daha da açarak karşılaşmadan 82-71 galip ayrıldı.

2021 Genel Kurulu kararıyla Fenerbahçe Spor Külübü'ne devredilen ancak mali ve idari yönetimi 1907 Fenerbahçe Derneği tarafından sürdürülmeye devam eden Fenerbahçe Göksel Çelik Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, üst üste 3'üncü kez şampiyon oldu. Geçtiğimiz ay EuroCup 1'i kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Fenerbahçe, bu sezonun ikinci şampiyonluğunu kazandı.





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