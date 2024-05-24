Barcelona, teknik direktör Xavi Hernandez ile yollarını ayırdığını açıkladı.



Hansi Flick kısa bir süre sonra Barcelona'nın yeni teknik direktörü olarak açıklanacak.



Barcelona, bitimine 1 hafta kalan LaLiga'da şampiyon Real Madrid'in 12 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Katalan devi, uzun süre önce lige ve Şampiyonlar Ligi'ne havlu atarak hayal kırıklığı yaratmıştı.



Geçen sezon Barcelona, Xavi'nin ilk yılında Real Madrid'in önünde şampiyonluğa ulaşmıştı.



XAVI'NİN HAYATI BARÇA'YDI



Futbolculuk kariyerinin 20 senesini Barcelona'da geçiren Xavi, 4 sene Katar takımı Al-Sadd'da oynadıktan sonra futbolu bıraktı. AlSadd'da 2 sezon teknik direktörlük yapan Xavi, 2021'de Barcelona'nın başına geçti.



44 yaşındaki Xavi ile birlikte Barcelona, 1 Laliga ve 1 Süper Kupa başarısı yaşadı.



HANSI FLICK KİMDİR?



Kariyerini uzun süre Joachim Löw'ün Almanya Milli Takımı'ndaki yardımcısı olarak sürdüren 59 yaşındaki Flick, 3 Kasım 2019'da Bayern Münih teknik direktörü oldu ve 30 Haziran 2021'e kadar bu görevini sürdürdü.



Bayern'de Şampiyonlar Ligi, Kulüpler Dünya Kupası, iki Bundesliga, UEFA Süper Kupası, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası başarılı yakalayan Flick, daha sonra sürpriz bir kararla Almanya Milli Takımı'nın başına geçti.



Alman Milli Takımı'nın başında 25 maça çıkan Flick, 12 galibiyet ve 6 mağlubiyetlik performansla hayal kırıklığı yarattı ve görevinden ayrıldı.



Flick, 10 Eylül 2023'te ayrıldığı Alman Milli Takımı sonrası ilk görevini Barça'da yapacak.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU