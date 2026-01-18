Galatasaray ve Beşiktaş peşinde: Jefferson Lerma

Kolombiya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Jefferson Lerma'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.



İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig'den ayrılmaya hazırlanan 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun yeni adresi Türkiye olabilir. Galatasaray ve Beşiktaş, deneyimli futbolcunun transferi için harekete geçti.



CRYSTAL PALACE DEFTERİ KAPANIYOR



Daha önce Bournemouth ve son olarak Crystal Palace formasıyla Premier Lig'de istikrarlı bir grafik çizen Lerma'nın, İngiliz kulübüyle olan sözleşmesini uzatmak istemediği ve yeni bir meydan okuma aradığı belirtildi. Kontratının sona ermesine kısa süre kalan Kolombiyalı futbolcunun, transfer uzmanı Dominik Schneider'e göre "yeni bir macera için istekli" olduğu aktarıldı.

Galatasaray, halihazırda Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez'in de forma giydiği kadrosunu güçlendirmek istiyor. Lerma'nın gelişiyle savunma-orta saha hattında Kolombiya bağlantısı yeniden kurulabilir.Beşiktaş ise yeniden yapılanma sürecinde, takıma liderlik, sertlik ve uluslararası tecrübe katacak bir isim olarak Lerma'yı görüyor. Siyah-beyazlılar, Kolombiyalı orta sahayı merkezde denge unsuru olarak konumlandırmayı planlıyor.Jefferson Lerma'nın, önümüzdeki haftalarda Galatasaray ve Beşiktaş'tan gelecek resmi teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.Bu sezon Crystal Palace ile 31 maça çıkan Lerma, 3 asist yaptı.