18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-273'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-171'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Galatasaray ve Beşiktaş peşinde: Jefferson Lerma

Crystal Palace'tan ayrılmaya hazırlanan Kolombiyalı orta saha Jefferson Lerma için Galatasaray ve Beşiktaş'ın devreye girdiği iddia edildi.

Haber: Sporx.com dış haberler
Kolombiya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Jefferson Lerma'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig'den ayrılmaya hazırlanan 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun yeni adresi Türkiye olabilir. Galatasaray ve Beşiktaş, deneyimli futbolcunun transferi için harekete geçti.

CRYSTAL PALACE DEFTERİ KAPANIYOR

Daha önce Bournemouth ve son olarak Crystal Palace formasıyla Premier Lig'de istikrarlı bir grafik çizen Lerma'nın, İngiliz kulübüyle olan sözleşmesini uzatmak istemediği ve yeni bir meydan okuma aradığı belirtildi. Kontratının sona ermesine kısa süre kalan Kolombiyalı futbolcunun, transfer uzmanı Dominik Schneider'e göre "yeni bir macera için istekli" olduğu aktarıldı.



DAVINSON SANCHEZ DETAYI

Galatasaray, halihazırda Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez'in de forma giydiği kadrosunu güçlendirmek istiyor. Lerma'nın gelişiyle savunma-orta saha hattında Kolombiya bağlantısı yeniden kurulabilir.

BEŞİKTAŞ'TA LERMA PROFİLİ

Beşiktaş ise yeniden yapılanma sürecinde, takıma liderlik, sertlik ve uluslararası tecrübe katacak bir isim olarak Lerma'yı görüyor. Siyah-beyazlılar, Kolombiyalı orta sahayı merkezde denge unsuru olarak konumlandırmayı planlıyor. 

Jefferson Lerma'nın, önümüzdeki haftalarda Galatasaray ve Beşiktaş'tan gelecek resmi teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Crystal Palace ile 31 maça çıkan Lerma, 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.