18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-377'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-275'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-047'
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Jose Mourinho'dan Real Madrid iddialarına net cevap!

Real Madrid'de Xabi Alonso'nun ayrılığının ardından yeni teknik direktör için Jose Mourinho'nun ismi gündeme geldi. Mourinho, ligdeki Rio Ave maçının ardından Real Madrid iddialarını yanıtladı.

calendar 18 Ocak 2026 13:17
Portekiz Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Benfica, Rio Ave deplasmanında ilk yarıda bulduğu gollerle kazandı. Benfica'ya galibiyeti getiren golleri Leandro Barreiro ve Andreas Ntoi (kendi kalesine) kaydetti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid'e geri dönebileceğine yönelik iddialara yanıt verdi.

REAL MADRID AÇIKLAMASI



Xabi Alonso'nun Real Madrid'den ayrılmasıyla Mourinho'nun ismi İspanyol devi için yeniden gündeme gelmişti.

Deneyimli teknik direktör konuyla ilgili, "Pembe diziler konusunda bana güvenmeyin. İyi pembe diziler var ama çok uzun sürüyorlar; bir iki bölümü kaçırırsanız ne olup bittiğini anlamazsınız. Bana güvenmeyin çünkü ben pembe dizi izlemiyorum." yanıtını verdi.

Jose Mourinho, Real Madrid'de 2010-2013 yılları arasında çalışmış ve LaLiga, İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
