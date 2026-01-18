18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-270'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-167'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Galatasaray'a Onyedika transferinde Ada'dan rakip!

Galatasaray'da son haftalarda alınan olumsuz sonuçların ardından yönetim transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların yeniden gündemine aldığı Raphael Onyedika için bu kez Premier Lig'den beklenmedik bir rakip çıktı.

calendar 18 Ocak 2026 13:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Galatasaray'da Gaziantep FK karşılaşmasıyla birlikte taraftarların yönetime yaptığı transfer çağrıları artarken, eksik oyuncular ve sahadaki düşük performans, kadroya acil takviye ihtiyacını net şekilde ortaya koydu.

Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda savunma yönü güçlü bir orta saha oyuncusu arayışında olan sarı-kırmızılı yönetim, Milano'da gerçekleştirdiği temaslardan şu ana kadar istediği sonucu alamadı.

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın daha önce de listesinde yer alan Raphael Onyedika yeniden ön plana çıktı. Nijeryalı futbolcu için temasların sıklaştığı öğrenildi.


ADA'DAN RAKİP ÇIKTI

Sarı-kırmızılıların yaklaşık 12 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı transferde sürpriz bir rakip ortaya çıktı. Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Boubacar Camara'nın yaşadığı sakatlık sonrası Onyedika'nın durumu hakkında bilgi aldı.

HALA FAVORİ GALATASARAY

Buna rağmen Galatasaray'ın bu transferde hala en güçlü aday olduğu ifade edildi.

Başarılı futbolcunun, Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki en sıcak gündem maddelerinden biri olmaya devam etmesi bekleniyor.

GÜNCEL DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro olarak gösterilen Onyedika, 2022 yılında Midtjylland'dan 9,5 milyon euro karşılığında Club Brugge'a transfer olmuştu.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Belçika Pro League'de 10 maçta ilk 11'de görev alan Nijeryalı orta saha, 4 karşılaşmada ise oyuna sonradan dahil oldu. Onyedika, Ekim ayında yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalmıştı. 

 

SON HABERLER
Tümü
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
