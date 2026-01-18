Galatasaray'a Onyedika transferinde Ada'dan rakip!

Galatasaray'da Gaziantep FK karşılaşmasıyla birlikte taraftarların yönetime yaptığı transfer çağrıları artarken, eksik oyuncular ve sahadaki düşük performans, kadroya acil takviye ihtiyacını net şekilde ortaya koydu.
Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda savunma yönü güçlü bir orta saha oyuncusu arayışında olan sarı-kırmızılı yönetim, Milano'da gerçekleştirdiği temaslardan şu ana kadar istediği sonucu alamadı.
Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın daha önce de listesinde yer alan Raphael Onyedika yeniden ön plana çıktı. Nijeryalı futbolcu için temasların sıklaştığı öğrenildi.
ADA'DAN RAKİP ÇIKTI
Sarı-kırmızılıların yaklaşık 12 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı transferde sürpriz bir rakip ortaya çıktı. Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Boubacar Camara'nın yaşadığı sakatlık sonrası Onyedika'nın durumu hakkında bilgi aldı.
HALA FAVORİ GALATASARAY
Buna rağmen Galatasaray'ın bu transferde hala en güçlü aday olduğu ifade edildi.
Başarılı futbolcunun, Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki en sıcak gündem maddelerinden biri olmaya devam etmesi bekleniyor.
GÜNCEL DEĞERİ 20 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro olarak gösterilen Onyedika, 2022 yılında Midtjylland'dan 9,5 milyon euro karşılığında Club Brugge'a transfer olmuştu.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Belçika Pro League'de 10 maçta ilk 11'de görev alan Nijeryalı orta saha, 4 karşılaşmada ise oyuna sonradan dahil oldu. Onyedika, Ekim ayında yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalmıştı.
