Burak Yılmaz'dan Galatasaray sonrası paylaşım

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Galatasaray maçının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Cezası nedeniyle Galatasaray maçında kulübede yer alamayan Burak Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:



"Dört gün içinde oynadığımız iki (Kupa Kocaelispor) zorlu maçta da sahaya yüreğini koyan bir takım izlettirdik. Oyuncularımın gösterdikleri özveri ve mücadeleyle gurur duyuyorum.



Son düdüğe kadar mücadeleden vazgeçmeyen, birbirine inanan ve şehrini onurla temsil eden takımıma yürekten teşekkür ediyor, bu oyuncu grubunun hocası olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum."



