18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-377'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-275'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-047'
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Karşıyaka'nın kalesi yıkıldı!

Karşıyaka, evinde lider Kütahyaspor'a uzatmada 1-0 yenilerek hem bu sezon taraftarı önündeki ilk mağlubiyetini aldı hem de şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

calendar 18 Ocak 2026 12:50
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'nın kalesi yıkıldı!
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun en kritik maçlarından birinde evinde lider Kütahyaspor'a uzatmada yediği golle 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara alan Karşıyaka, 2025-26 sezonunda taraftarının önünde ilk kez sahadan eli boş ayrıldı.

Lige şampiyonluk iddiasıyla başlamasa da haftalar geçtikçe bir üst lig iddiasını ortaya koyarak camiasına umut veren yeşil-kırmızılılar, aldığı bu mağlubiyetle 37 puanda kalıp zirvenin 7 puan gerisine düştü. Rakibiyle puan farkını 1'e indirme fırsatını kaçıran Kaf-Kaf, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nı dolduran taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.

Bu sezon taraftarı önünde Kütahyaspor karşılaşması öncesine kadar oynadığı 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlikle 22 puan toplayan yeşil-kırmızılılar, bu kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

Kritik randevunun ilk yarısında üstün oynamasına rağmen skor üretemeyen Karşıyaka, ikinci devrede baskısını artıramayınca 90+2'nci dakikada yediği golle yenilgiden kurtulamadı.

Kütahyaspor'a son dakikalara kadar pozisyon vermemesine rağmen rakip kalede ciddi tehlike yaratamayan Kaf-Kaf, son 2 haftada 5 puan kaybederek şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
