18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-377'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-275'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-047'
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Luis Nani'den Cristiano Ronaldo itirafı!

Portekiz futbolunun efsane isimlerinden Luis Nani, 40 yaşında olmasına rağmen üst düzey performansını sürdüren Cristiano Ronaldo'nun Euro 2028'de bile oynayabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

calendar 18 Ocak 2026 13:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Luis Nani'den Cristiano Ronaldo itirafı!
Portekiz futbolunun önemli isimlerinden Nani, milli takımın yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Manchester Unitedlı eski futbolcu, Ronaldo'nun ilerleyen yaşına rağmen üst düzey performansını sürdürmesine vurgu yaptı.

"İNSANLARI ŞAŞIRTIYOR AMA BENİ DEĞİL"

Ronaldo'nun vazgeçmeyen karakterinin onu tarihin en büyük futbolcularından biri yaptığını söyleyen Nani, "Pes etmeyi reddetmesi, onu tüm zamanların en iyilerinden biri haline getirdi. Şu anda 40 yaşında ve hâlâ insanları şaşırtıyor ama beni değil" ifadelerini kullandı.



Cristiano Ronaldo'nun geleceğine dair umutlu konuşan Nani, yıldız oyuncunun büyük turnuvalarda Portekiz için hâlâ önemli bir rol oynayabileceğini belirtti:

"Elemelerde gösterdiği seviyeyi korumasını ve Roberto Martínez için Dünya Kupası'nda önemli bir oyuncu olmasını umuyorum. Goller kaybolmaz."

"UMARIM EURO 2028'DE OYNAR"

Tecrübeli isim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Euro 2028'de oynamasını diliyorum. Bu, fiziksel olarak nasıl hissedeceğine, sakatlıklardan uzak kalmasına ve 20 yılı aşkın süredir yaptığı gibi rekabet etmeye devam etme motivasyonunu bulmasına bağlı. Ama 43 yaşında Avrupa Şampiyonası'nda oynayabilecek biri varsa, o da Cristiano'dur."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
