Luis Nani'den Cristiano Ronaldo itirafı!

Portekiz futbolunun önemli isimlerinden Nani, milli takımın yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Manchester Unitedlı eski futbolcu, Ronaldo'nun ilerleyen yaşına rağmen üst düzey performansını sürdürmesine vurgu yaptı.





"İNSANLARI ŞAŞIRTIYOR AMA BENİ DEĞİL"



Ronaldo'nun vazgeçmeyen karakterinin onu tarihin en büyük futbolcularından biri yaptığını söyleyen Nani, "Pes etmeyi reddetmesi, onu tüm zamanların en iyilerinden biri haline getirdi. Şu anda 40 yaşında ve hâlâ insanları şaşırtıyor ama beni değil" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'nun geleceğine dair umutlu konuşan Nani, yıldız oyuncunun büyük turnuvalarda Portekiz için hâlâ önemli bir rol oynayabileceğini belirtti:Tecrübeli isim, sözlerini şöyle sürdürdü: