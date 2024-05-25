Beşiktaş'ta yıldız isimle ayrılık iptal!

Beşiktaş'ta gönderilecek isimler arasında yer alan golcü oyuncu Jackson Muleka, son haftalarda sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Yönetim, Muleka'yı takımda tutmaya karar verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yıldız isimle ayrılık iptal!
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25 Mayıs 2024 11:50
Beşiktaş'ta gönderilecek isimler arasında yer alan Jackson Muleka, son haftalarda sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

Özellikle kupa maçında ortaya koyduğu oyun ve yaptığı asist taraftarlardan büyük beğeni aldı.

Yönetim de Cenk ve Aboubakar'ın ayrılacak olmasından dolayı Muleka'yı alternatif olarak takımda tutmaya karar verdi.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Beşiktaş ile 47 maça çıkan Muleka, 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 

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