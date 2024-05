Chus Mateo: 'Hedefimiz üst üste kazanmak'

Ergin Ataman ve Panathinaikos'u tebrik eden Real Madrid'in Başantrenörü Chus Mateo ise final maçlarının her zaman zorlu geçtiğinin altını çizdi.



Olympiakos'a karşı zor bir maç oynadıklarını dile getiren Mateo, "Şampiyonluğa uzanmak kolay olmayacak. Final maçı çok zor geçecek ve biz en iyi performansı ortaya koyacağız. Tek bir hedefimiz var ve bunu yapmak istiyoruz. Finale gelmek kolay değil. Ama rakibiniz de normal sezondaki rakip değil. Olympiakos'a karşı bir oyun planı vardı ama yarın aynısı olmayacak. Detaylara odaklanıp her zaman rakibinizin yaptıklarının daha fazlasını yapmaya istekli olmak önemli. Karakterimizi en iyi şekilde ortaya koymaya çalışacağız. Bir maçı planlarken taktiğiniz vardır, diğer maçta farklı taktik olur. Yarın da oyun planını en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Takım olarak istikrarlı gittiklerini aktaran Mateo, şöyle konuştu:



"Sezon başında belirlediğimiz hedefler doğrultusunda istikrar çok önemli. Biz de geçen yılki kadromuzu koruduk ve Campazzo da takımımıza dahil oldu. Geçen sezon işler yolunda gitti ve şimdi finale çıktık. Geçen yıl gibi hazır olmamız lazım ki maçın son saniyesine kadar mücadele edip bir kez daha şampiyon olalım. Yarın ne olacağını bilmiyorum. Dün ne olduğunu da bilmiyorum. Her bir maç farklı. Yarınki maçın nasıl olacağını kim bilebilir? Küçük görünen önemli detaylara odaklanarak fark oluşturmak istiyoruz. Ama bazen maçın seyrinin nasıl olacağını bilemezsiniz. Bence Ergin Ataman da benim gibi 1 sayıyla ya da 10 sayıyla kazanacağını umursamıyor. Kulübün yıllardır yaptığı yatırım ve çalışma açısından son yıllardaki başarılı gidişat önemli bir ipucu veriyor. Çok çalışma ve istikrar zaman içinde geçerliliğini korudu. Kulüpteki herkes bunu korumak için çalışıyor. Milli oyuncularımız var, dünyanın her yerinde taraftarlarımız var. Tekrar şampiyon olmak istiyoruz."



"AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜZ"



Chus Mateo'yla birlikte toplantıda soruları yanıtlayan Dzanan Musa, üst üste şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi.



Ergin Ataman'la Anadolu Efes'te birlikte görev aldıklarını hatırlatan Musa, şunları kaydetti:



"Karşımızda çok iyi bir rakip var ama bizim de finali kazanmak için büyük bir şansımızın olduğunu düşünüyorum. Real Madrid, Avrupa'nın en büyük kulübü. Bizim elimizde üst üste şampiyonluk fırsatı var. Takım arkadaşlarımla ve kulüpte çalışan herkesle gurur duyuyorum. Önümüzde tarih yazabilmek adına çok büyük fırsat var. Belki de sezonu ilk sırada tamamlayıp şampiyon olan ilk takım olacağız. Ama harika bir sezon geçiren bir takımla oynayacağız. Dörtlü Final'de her şey yaşanabilir. Maç iki tarafa da gidebilir. Biz 7 aydır bugünü bekliyoruz. Bu maçı galibiyetle bitirmek için hazırız."



Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'dan çok şey öğrendiğini de belirten Musa, sözlerini şu şekilde tamamladı:



"NBA'den gelip Anadolu Efes'te Ergin hocayla birlikte olmak zorlu bir dönemdi benim için ama çok şey öğrendim. Real Madrid'de iyi bir sezon geçirdim. Şimdi en büyük ödül şampiyonluğu kazanmak olacak. Bu formayı giydiğim her anın tadını çıkarıyorum. Kariyerimin de en iyi dönemini yaşıyorum."





