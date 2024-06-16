Nottingham Forest'ta Worrall kararı!

Nottingham Forest, geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'a kiralık olarak gönderdiği Joe Worrall için yaz aylarında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Nottingham Forest'ta Worrall kararı!
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16 Haziran 2024 14:58
Son güncelleme 16 Haziran 2024 14:59
Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, savunma oyuncusu Joe Worrall'ı satmak istiyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, mali sıkıntılar çeken kulübün bu sıkıntıları azaltmak için savunma oyuncusu Worrall'ı satmayı düşündüğü belirtildi. Kulübün, Worrall için yaz aylarında gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi.

BEKLENTİ 5 MİLYON EURO'YA YAKIN

Nottingham Forest'ın 27 yaşındaki futbolcu için bonservis beklentisinin 5 milyon euro'ya yakın bir bedel olduğu kaydedildi.

Worrall ile Sheffield United ve bazı Championship kulüplerinin ilgilendiği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Joe Worrall, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Beşiktaş'ta geçirmişti. Beşiktaş'ta 9 maçta süre bulan İngiliz savunma oyuncusu, 1 gol sevinci yaşadı.



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