Türkiye'nin EURO 2024'teki rakipleri

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 24.05.2012 Salzburg Özel 3-1 07.02.2007 Tiflis Özel 0-1 30.03.2005 Tiflis Dünya Kupası Elemeleri 5-2 04.09.2004 Trabzon Dünya Kupası Elemeleri 1-1 21.08.2002 Trabzon Özel 3-0

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 24.03.2022 Porto Dünya Kupası Elemeleri play-off 1-3 02.06.2012 Lizbon Özel 3-1 07.06.2008 Cenevre Avrupa Şampiyonası Finalleri 0-2 24.06.2000 Amsterdam Avrupa Şampiyonası Finalleri 0-2 14.06.1996 Nottingham Avrupa Şampiyonası Finalleri 0-1 19.04.1965 Ankara Dünya Kupası Elemeleri 0-1 24.01.1965 Lizbon Dünya Kupası Elemeleri 1-5 25.03.1956 Lizbon Özel 1-3 18.12.1955 İstanbul Özel 3-1

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 23.02.1994 İstanbul Özel 1 - 4 26.03.1996 Ostrava Özel 0 - 3 30.04.2003 Teblice Özel 0 - 4 01.03.2006 İzmir Özel 2 - 2 15.06.2008 Cenevre EURO 2008 3 - 2 22.05.2010 New Jersey Özel 2 - 1 06.02.2013 Manisa Özel 0 - 2 10.10.2014 İstanbul EURO 2016 Elemeleri 1 - 2 10.10.2015 Prag EURO 2016 Elemeleri 2 - 0 21.06.2016 Lens EURO 2016 2 - 0 19.11.2022 Gaziantep Özel 2 - 1

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda yer aldığı rakiplerinden Gürcistan'a karşı galibiyet sayısında üstün, Çekya ile eşit, Portekiz'in ise gerisinde bulunuyor.Türkiye, gruptaki 3 rakibiyle geçmişte resmi ve özel toplam 25 kez karşılaştı. Bu maçlarda 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan ay-yıldızlı takım, rakiplerine toplamda 36 gol atarken, kalesinde ise 45 gole engel olamadı.Milli takım, grupta 18 Haziran'da ilk maçını yapacağı Gürcistan ile daha önce 5 kez karşılaştı. Bu maçlardan 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrılan Türkiye, rakibine 12 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü.İkinci maçında 22 Haziran'da Portekiz ile karşılaşacak Türkiye, rakibiyle daha önce oynadığı 9 maçtan 2 galibiyet ve 7 mağlubiyetle ayrıldı. Portekiz'e 9 gol atan milliler, 19 kez meşin yuvarlağı filelerinden çıkardı.F Grubu'nda 26 Haziran'da Çekya ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekip, rakibiyle daha önce yaptığı 11 müsabakanın 5'ini kazandı, 5'ini kaybetti ve birinde berabere kaldı. Bu maçlarda 15 gol atan Türkiye, kalesinde 21 engel olamadı.Milliler, Gürcistan ile tarihinde 6. kez karşılaşacak.Türkiye, 2'si resmi, 3'ü özel geride kalan 5 maçtan 3 galibiyet elde etti. Resmi maçlarda 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan ay-yıldızlı ekip, özel maçlarda ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.Türkiye, Gürcistan ile ilk maçını 21 Ağustos 2002 tarihinde Trabzon'da yaptı. Milli takım, Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki özel karşılaşmayı 3-0 kazandı.Ay-yıldızlı ekip, 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk sınavında da rakibini yine Trabzon'da ağırladı. 4 Eylül 2004 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşmada Fatih Tekke'nin golüyle 1-0 öne geçen milliler, Asatiani'nin golüne engel olamadı ve maç 1-1 berabere bitti. 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 30 Mart 2005'te Tiflis'te yapılan rövanş maçından ise Türkiye 5-2 galip ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibin bu maçtaki gollerini Tolga Seyhan, Fatih Tekke (2), Koray Avcı ve Tuncay Şanlı attı.İki ülke A milli takımlarının 7 Şubat 2007'de Tiflis'teki oynadığı özel maçı ise Gürcistan 1-0 kazandı.Türkiye ile Gürcistan arasında 24 Mayıs 2012'de oynanan hazırlık maçından ise milli takım Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Selçuk İnan'ın golleriyle 3-1 galip ayrıldı.Türkiye ile Gürcistan arasında daha önce oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.Türkiye ile Portekiz, EURO 2024'te oynayacakları karşılaşmayla 10. kez karşı karşıya gelecek.Türk Milli Takımı, bir Avrupa şampiyonluğu bulunan rakibiyle geçmişte yaptığı 9 maçtan ikisini kazanırken, 7 kez kaybetti. 6'sı resmi 3'ü özel maçlarda 9 gol atan milli takım, 19 gol yedi.Ay-yıldızlı ekip, Portekiz'e karşı iki galibiyetini 1955'te ve 2012'de oynanan özel maçlarda 3-1'lik sonuçlarla elde etti.Türkiye ile Portekiz, Avrupa şampiyonalarında daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. Milli takım, rakibine 1996'da İngiltere'de 1-0, 2000'de Hollanda'da 2-0 ve 2008'de İsviçre'de 2-0 mağlup oldu.1965'te oynanan Dünya Kupası eleme maçlarından da Portekiz 5-1 ve 1-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.İki ülke milli takımları son kez 2022 Dünya Kupası elemeleri play-off turu yarı final aşamasında karşılaştı ve mücadeleyi Portekiz 3-1 kazandı.İki ülke A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.Türkiye ile Çekya milli futbol takımları, EURO 2024'de 12. kez karşı karşıya gelecek.Türk Milli Futbol Takımı, Çekya ile 7'si özel, 4'ü resmi olmak üzere 11 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda takımlar beşer kez galip gelirken, bir kez berabere kaldı.Bu maçlarda 15 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 21 gol gördü.İki ülke milli takımları ilk kez 23 Şubat 1994'te, İstanbul İnönü Stadı'nda karşılaştı. Ertuğrul Sağlam'ın 7. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen milliler, daha sonraki dakikalarda Novotny, Nemecek ve Siegl'ın (2) gollerine engel olamayınca, sahadan 4-1 yenik ayrıldı.26 Mart 1996'da Ostrava'da yapılan maçta Türkiye, bu kez 3-0 mağlup oldu. Çekya'nın gollerini Suchoparek ve biri penaltıdan olmak üzere Kuka (2) attı.30 Nisan 2003'te Teplice'de yapılan karşılaşmayı Çekya, Rosicky, Koller, Smicer ve Baros'un golleriyle 4-0 kazandı.İki ülke A milli futbol takımları 1 Mart 2006 tarihinde İzmir'de karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı'nda 2-2 biten maçta Çekya Poborsky'nin penaltıdan ve Stajner'in golleriyle 2-0 öne geçmesine rağmen Türkiye, Ümit Karan'ın son dakikalardaki iki golüyle beraberliği yakalamayı başardı.Türkiye ile Çekya A milli futbol takımları 15 Haziran 2008 tarihinde EURO 2008'de, Cenevre'de tarihe geçen maçta karşılaştı.Milliler, Koller ve Plasil'in golleriyle 2-0 yenik duruma düştüğü maçı son 15 dakikada Arda Turan ve Nihat Kahveci'nin (2) attığı gollerle 3-2 kazanarak, gruptan çıkıp, çeyrek finalde mücadele etme hakkını kazandı.İki ülke milli takımları 22 Mayıs 2010 tarihinde ABD'de karşılaştı. New Jersey'deki özel maçı Türkiye, Arda Turan ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazandı. Çekya'nın tek golünü Cerny attı.Taraflar arasında 6 Şubat 2013 tarihinde Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki özel müsabakada, konuk ekip Krejci ve Lafata'nın golleriyle 2-0 galip geldi.2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 10 Ekim 2014 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı. 8. dakikada Umut Bulut'un golüyle 1-0 öne geçen Türkiye, 15. dakikada Sivok ve 58. dakikada Dockal'ın gollerine engel olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu maçın rövanşında taraflar 10 Kasım 2015'te Prag'da karşı karşıya geldi. Milliler, Selçuk İnan'ın penaltıdan ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.Fransa'nın ev sahipliği yaptığı EURO 2016'da aynı grupta yer alan iki ülkenin mücadelesini Türkiye, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ın golleriyle 2-0 kazandı.Türkiye ile Çekya arasında oynanan son maç ise 19 Kasım 2022'de oynandı. Gaziantep'teki özel maçı ay-yıldızlı ekip Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 galip tamamladı.Türkiye ile Çekya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.