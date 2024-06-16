James Rodriguez'den Boca Juniors açıklaması!

Kolombiyalı yıldız futbolcu James Rodriguez, geleceğine dair açıklamada bulundu.



Kolombiya'nın Bolivya'yı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından adının Arjantin'den Boca Juniors ile geçtiği hatırlatılan ve geleceği için düşüncesi sorulan 32 yaşındaki futbolcu, "Şu anda Boca Juniors'a imza atmayı veya Arjantin'e transfer olmayı düşünmüyorum. Tamamen Copa America'ya odaklandım ve sonrasında geleceğime karar vereceğim" dedi.



Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih, Everton gibi önemli ekiplerin de formasını giyen James Rodriguez, son olarak Brezilya'da Sao Paulo'da forma giymişti.





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