Dusan Tadic: 'Mourinho ile konuştuk'

Sırbistan ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Dusan Tadic, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili konuştu.Tadic,ifadelerini kullandı.Dusan Tadic'in kaptanlığını yaptığı Sırbistan, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında İngiltere ile karşılaşacak.Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 56 maçta süre bulan Tadic, 16 gol attı ve 16 asist yaptı.35 yaşındaki Dusan Tadic'in Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.