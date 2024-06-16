Alman polisi, baltalı taraftarı vurdu! Ortalık karıştı!

EURO 2024'ün oynandığı Almanya'da Hollandalı bir şahıs, maça giden taraftarlara baltayla saldırdı. Polisin müdahalesi sonrası saldırgan etkisiz hale getirildi. İşte tüm yaşananlar...

Alman polisi, baltalı taraftarı vurdu! Ortalık karıştı!
EURO 2024'ün oynandığı Almanya'da Hollanda-Polonya maçı öncesi ilginç bir olay yaşandı.

Alman basınında yer alan habere göre; bir şahıs, maça giden taraftarlara baltayla saldırmaya çalıştı.

POLİSLER HAREKETE GEÇTİ

Maçlar öncesi güvenliği sağlamak adına çevrede bulunan polisler, şahsı etkisiz hale getirmek adına harekete geçti.

Elindeki kesici bir aletle insanlara saldırmaya çalışan şahıs, polisin müdahalesiyle durduruldu.

VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Tüm uyarılara rağmen polise de saldırmaya çalışan kişi, önce biber gazı ile daha sonra ise silahla bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olayın iki takımın karşı karşıya geldiği stadın 5 kilometre uzağında gerçekleştiği ve bu olay dışında herhangi bir problemin bulunmadığı ifade edildi.


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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
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