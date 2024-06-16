Alman polisi, baltalı taraftarı vurdu! Ortalık karıştı!

EURO 2024'ün oynandığı Almanya'da Hollanda-Polonya maçı öncesi ilginç bir olay yaşandı.Alman basınında yer alan habere göre; bir şahıs, maça giden taraftarlara baltayla saldırmaya çalıştı.Maçlar öncesi güvenliği sağlamak adına çevrede bulunan polisler, şahsı etkisiz hale getirmek adına harekete geçti.Elindeki kesici bir aletle insanlara saldırmaya çalışan şahıs, polisin müdahalesiyle durduruldu.Tüm uyarılara rağmen polise de saldırmaya çalışan kişi, önce biber gazı ile daha sonra ise silahla bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.Olayın iki takımın karşı karşıya geldiği stadın 5 kilometre uzağında gerçekleştiği ve bu olay dışında herhangi bir problemin bulunmadığı ifade edildi.