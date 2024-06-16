Jose Mourinho forvetini buldu: Beto

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Everton'da forma giyen Brezilyalı forvet Beto'yu gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Jose Mourinho forvetini buldu: Beto
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16 Haziran 2024 10:22
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun imza atmasından sonra transferde büyük hareketlilik yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde sportif direktör Mario Branco, dünyaca ünlü golcülerle temaslarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe, iki sezondur peşinde olduğu Everton'ın golcüsü Beto ile yeniden temas kurdu. Jose Mourinho'nun da Beto ismine sıcak baktığı belirtildi.



25 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Kanarya'nın yıldız golcüyle ilk teması kurduğu ve görüşmelerin başladığı belirtildi. Beto'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. 2020 yılında güncel piyasa değeri 200 bin euro olan Portekizli golcünün şimdiki değeri ise 20 milyon euro. 1.94 boyunda olan Portekizli yıldız hava toplarını yanı sıra bağlantı oyununda da farkını ortaya koyuyor. Geride kalan sezonda 39 maça çıktı. 6 gol atarken 3 de asist yaptı. Beto, geçtiğimiz yıl Udinese'den Everton'a 25 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu.

173 MAÇTA 53 GOL

Kariyerinde 173 karşılaşmada forma giyen Beto, 53 kez fileleri havalandırmayı başardı. 8 asiste imza atan Portekizli golcü, Everton kariyerinde 37 maçta oynadı. 5 gol attı.



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