Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi netleşiyor!

Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'daki geleceği netleşmek üzere. Sarı-Kırmızılı kulübün sürpriz bir transfer operasyonu ve 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Roma'dan renklerine bağladığı İtalyan yıldız, sezon başında 5 milyon Euro'ya Aston Villa'ya kiralanmıştı.
Kontrat şartları yerine gelseydi, Galatasaray bu transferden 40 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde edebilecekti, ancak olmadı. Zaniolo, Premier Lig'de beklentilerin çok altında kaldı. Aslan'ın hocası Okan Buruk, Ada'da kalmaması durumunda Zaniolo ile yeniden çalışmak istiyordu.
ŞAMPİYONLUĞU KUTLAMADI
Fakat 24 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesaplarından Galatasaray'ın şampiyonluğunu bile kutlamayınca taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Genç futbolcu, sakatlığı sebebiyle İtalya'nın EURO 2024 kadrosundan çıkarılırken, bu süreçte Türkiye'de devam etmeyi aklından dahi geçirmedi.
ATALANTA İLE ANLAŞTI
Menajerine "Ülkeme dönmek istiyorum" diyen Zaniolo, geçtiğimiz ay içerisinde birkaç kulüple temas kurdu. Şu an itibarıyla Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmaya en yakın kulüp Atalanta. Çizme basınına göre taraflar prensip anlaşmasına vardı.
TEK BİR PÜRÜZ KALDI
Zaniolo imza için kulüplerden haber beklemeye başlasa da henüz çözülemeyen bir sorun var. Atalanta, sözleşmeyi şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık şeklinde yapmak istiyor. Galatasaray cephesi ise artık oyuncuyu tamamen elden çıkarmaktan yana. Bonservis beklentisi ise 20 milyon Euro seviyesine gerilemiş durumda. Yine de yakın bir zamanda bu sorunun da çözülmesi ve transferin gerçekleşmesi bekleniyor.
Kontrat şartları yerine gelseydi, Galatasaray bu transferden 40 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde edebilecekti, ancak olmadı. Zaniolo, Premier Lig'de beklentilerin çok altında kaldı. Aslan'ın hocası Okan Buruk, Ada'da kalmaması durumunda Zaniolo ile yeniden çalışmak istiyordu.
ŞAMPİYONLUĞU KUTLAMADI
Fakat 24 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesaplarından Galatasaray'ın şampiyonluğunu bile kutlamayınca taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Genç futbolcu, sakatlığı sebebiyle İtalya'nın EURO 2024 kadrosundan çıkarılırken, bu süreçte Türkiye'de devam etmeyi aklından dahi geçirmedi.
ATALANTA İLE ANLAŞTI
Menajerine "Ülkeme dönmek istiyorum" diyen Zaniolo, geçtiğimiz ay içerisinde birkaç kulüple temas kurdu. Şu an itibarıyla Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmaya en yakın kulüp Atalanta. Çizme basınına göre taraflar prensip anlaşmasına vardı.
TEK BİR PÜRÜZ KALDI
Zaniolo imza için kulüplerden haber beklemeye başlasa da henüz çözülemeyen bir sorun var. Atalanta, sözleşmeyi şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık şeklinde yapmak istiyor. Galatasaray cephesi ise artık oyuncuyu tamamen elden çıkarmaktan yana. Bonservis beklentisi ise 20 milyon Euro seviyesine gerilemiş durumda. Yine de yakın bir zamanda bu sorunun da çözülmesi ve transferin gerçekleşmesi bekleniyor.