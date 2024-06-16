İsmail Köybaşı'ndan EURO 2024 tahminleri

Göztepe'nin takım kaptanlarından İsmail Köybaşı, EURO 2024 öncesinde açıklamalar yaptı.Turnuvanın gol kralının Fransız yıldız Kylian Mbappe olmasını beklediğini belirten İsmail Köybaşı, Arda Güler'in ise sürpriz oyuncu olabileceğini söyledi.İsviçre mi, Macaristan mı? Macaristan.Macaristan mı, Belçika mı? Belçika.- Belçika mı, İspanya mı ? Belçika.- Belçika mı, Fransa mı? Fransa.- Fransa mı, İngiltere mi? İngiltere.- İngiltere mi, Almanya mı? İngiltere.- İngiltere mi, Portekiz mi? İngiltere.- İngiltere mi, Türkiye mi? Türkiye.- Harry Kane mi, Lewandowski mi? Kane.- Harry Kane mi, Mbappe mi? Mbappe.- Mbappe mi, Morata mı? Mbappe.- Mbappe mi, Ronaldo mu? Mbappe.- Mbappe mi, Haaland mı? (Tuzak soru) Mbappe.- Haaland'ı niye tercih etmek istemedin ? Etmek istemedim.- Mbappe mi, Kenan Yıldız mı? Kenan Yıldız.- Bellingham mı, Grealish mi? Bellingham.- Bellingham mı, Kevin De Bruyne mi? Bellingham.- Bellingham mı, Hakan Çalhanoğlu mu? Hakan Çalhanoğlu.- Hakan Çalhanoğlu mu, Arda Güler mi? Arda Güler.