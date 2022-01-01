Hamsik: "Mertens'in alınmaması iyi oldu!"

Slovakya'da teknik heyette görev yapan Marek Hamsik, Belçika maçı ve Napoli'den eski takım arkadaşı Dries Mertens ile ilgili konuştu.

Hamsik: 'Mertens'in alınmaması iyi oldu!'
Slovakya Milli Takımı Menajeri olarak EURO2024'te kulübede yer alacak Marek Hamsik, Belçika ile oynayacakları maç için konuştu.

Hamsik, "Belçika'nın çok kaliteli oyuncuları var ve Tedesco yönetiminde 14 maçtır kaybetmediler. Kompakt olmamız ve bir bütün olarak oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"MERTENS EN İYİLERDEN BİRİ"

Napoli'den eski takım arkadaşı Dries Mertens'in Belçika kadrosunda yer almamasını değerlendiren Hamsik, "Dries Mertens, Belçika'nın en iyi oyuncularından biri. Bu nedenle Tedesco'nun onu kadroya almaması iyi oldu." diye konuştu.

BELÇİKA - SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN?

Belçika ile Slovakya, EURO2024'ün E Grubu'nda yer alıyor. İki ekip, gruptaki ilk maçta pazartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
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