Bayern, Kompany'yi bekliyor!

Bayern Münih, Vincent Kompany için Burnley ile anlaşma sağladı. Belçikalı teknik adamın kısa süre içerisinde Bayern Münih'e imza atması bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern, Kompany'yi bekliyor!
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25 Mayıs 2024 13:48
Thomas Tuchel ile yollarını ayıran ve birçok teknik adamdan olumsuz yanıt alan Bayern Münih, teknik direktörlük koltuğunu Vincent Kompany'e emanet etmeye hazırlanıyor.

Sky'ın haberine göre, Bayern Münih, Belçikalı teknik adamın sözleşmesinin bulunduğu Burnley ile anlaşmaya vardı. İki takım arasındaki anlaşmaya göre, Bayern Kompany için 10-12 milyon euro ödeyecek.

Bayern Münih, Belçikalı teknik adamla ise 2027 yılına kadar sürecek bir anlaşma imzalayacak.

Alman ekibinin, kısa süre içerisinde Kompany ile anlaşmayı resmiyete dökmesi bekleniyor.

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