Bayern, Kompany'yi bekliyor!

Thomas Tuchel ile yollarını ayıran ve birçok teknik adamdan olumsuz yanıt alan Bayern Münih, teknik direktörlük koltuğunu Vincent Kompany'e emanet etmeye hazırlanıyor.



Sky'ın haberine göre, Bayern Münih, Belçikalı teknik adamın sözleşmesinin bulunduğu Burnley ile anlaşmaya vardı. İki takım arasındaki anlaşmaya göre, Bayern Kompany için 10-12 milyon euro ödeyecek.



Bayern Münih, Belçikalı teknik adamla ise 2027 yılına kadar sürecek bir anlaşma imzalayacak.



Alman ekibinin, kısa süre içerisinde Kompany ile anlaşmayı resmiyete dökmesi bekleniyor.





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