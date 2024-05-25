Roland Garros'ta Swiatek, üst üste 3. kez şampiyonluk için korta çıkacak

Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) teklerde son şampiyonlar Sırp tenisçi Novak Djokovic ile Polonyalı raket Iga Swiatek, bu yılki organizasyonda da ünvanlarını korumak için korta çıkacak.



Avustralya Açık, Wimbledon ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Roland Garros, bu yıl 26 Mayıs-9 Haziran tarihlerinde 123. kez organize edilecek.



İlk kez 1891 yılında düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ın ana tablo maçları, yarın başkent Paris'te başlayacak.



Turnuvanın 14 şampiyonlukla yaşayan efsanesi olan Fransa Açık'ta ev sahipliği yapan yerleşkede heykeli bulunan 37 yaşındaki İspanyol tenisçi Rafael Nadal, son yıllarda yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle var olan düşük form durumuna rağmen turnuvada mücadele edecek.



Tek erkekler dünya sıralamasında 276. sırada yer alan Nadal, ilk turda, 4 numaralı seribaşı Alman raket Alexander Zverev ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.



24 şampiyonlukla en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi rekorunu elinde bulunduran Novak Djokovic'i, 22 grand slam şampiyonluğuyla Nadal takip ediyor.



- Toplam ödül yüzde 7,8 arttı



2024 Fransa Açık'ta dağıtılan toplam para ödülü, geçen yıla göre yüzde 7,8 artarak 53,5 milyon avroya (yaklaşık 1,8 milyar lira) yükseldi.



Geçen yıl 2,3 milyon avro verilen tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonları, 2024'te 2,4 milyon avro (yaklaşık 84 milyon lira) alacak.



- Fransa Açık'ta Djokovic, ünvanını korumak istiyor



Geçen yılın şampiyonu dünya 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic, Roland Garros'da ünvanını korumak için mücadele verecek.



Djokovic'in yanı sıra dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan Jannik Sinner (2), Carlos Alcaraz (3), Alexander Zverev (4), Daniil Medvedev (5), Andrey Rublev (6), Casper Ruud (7), Hubert Hurkacz (8), Stefanos Tsitsipas (9) ve Grigor Dimitrov (10) gibi organizasyona formda gelen isimler yarışacak.



2022 ABD Açık ve 2023 Wimbledon'da da zafere ulaşan 21 yaşındaki İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Fransa Açık'ı kazanmanın hayalini kuruyor.



- Son iki yılın şampiyonu Swiatek, üst üste 3. kez kazanma mücadelesi verecek



Kadınlar dünya sıralamasının ilk sırada yer alan Polonyalı raket Iga Swiatek, Fransa Açık'ta da şampiyon olarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.



Son 2 yılın şampiyonu olan Polonyalı raket, bu yıl şampiyonluğa ulaşarak turnuvayı üst üste 3. kez kazanma mücadelesi verecek.



Swiatek'in toplamda 3 Fransa Açık şampiyonluğu (2020, 2022, 2023) bulunuyor.



Kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu elde ettiği 2023 Avustralya Açık'ta bu yılda da şampiyonluğu ulaşarak kadınlarda dünya 2 numarası olan Belaruslu Aryna Sabalenka, sezonun 2. grand slam zaferi için korta çıkacak.



Tek kadınlarda dünya 1 numarası Swiatek (1) ile Sabalenka (2), Coco Gauff (3), Elena Rybakina (4), Marketa Vondrousova (6), Maria Sakkari (7), Qinwen Zheng (8), Ons Jabeur (9) ve Jelena Ostapenko (10) şampiyonluk için öne çıkan isimler arasında bulunuyor.



Kadınlarda dünya 5 numarası ABD'li Jessica Pegula ile geçen yılın finalisti Karolina Muchova (15), sakatlık ve sonrasındaki iyileşme ile form süreçleri nedeniyle turnuvada mücadele edemeyecek.



- Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ana tabloda



Kadınlar dünya sıralamasının 157. basamağındaki milli raket Zeynep Sönmez, Fransa Açık elemelerinin final turunda klasmanın 126. sırasındaki Hırvat Jana Fett'i 2-0 yenerek adını ana tabloya yazdırdı.



Roland Garros elemelerinde ilk kez mücadele eden 22 yaşındaki milli tenisçi, 1 saat 49 dakika süren maçı 7-6 ve 6-3'lük setlerle kazandı ve kariyerinde ilk defa grand slam turnuvalarında ana tabloya kaldı.



- Turnuvanın tarihçesi



İlk defa 1891 yılında "Fransa Şampiyonası" adıyla düzenlenen turnuvaya, yalnızca ulusal çaptaki erkek tenisçilerin katılımı kabul edildi. 1897'de kadınların da yarışmaya başladığı Fransa Şampiyonası'na 1902'de karışık çiftler, 1907'de ise çift kadınlar karşılaşmaları eklendi.



1925'ten itibaren uluslararası katılımcıların da mücadele ettiği turnuva, profesyonel oyuncular ile amatörlerin karşılaşmasına izin verildiği "açık dönem" olarak nitelendirilen 1968 yılında tenisçilerin yarıştığı ilk grand slam oldu. Turnuvaya adını veren "Roland Garros" kortunun 1928'deki inşasına kadar şampiyona "Stade Français" ve "Racing Club de France" sahalarında oynandı.



Fransa Tenis Federasyonu, 1927 yılında ABD topraklarında Davis Kupası'nı kazanan "Silahşörler" lakaplı Fransız tenisçiler Jacques Brugnon, Jean Borotra, Henri Cochet ve Rene Lacoste'un bir yıl sonra Paris'te düzenlenecek rövanş maçı için yeni bir saha inşa etme kararı aldı.



Yeni kort için "Stade Français"in hissedarlarına ait "Porte d'Auteuil" arazisi uygun görüldü. Kortun yapılabilmesi için tek şart, "Stade Français"in ünlü eski üyelerinden pilot Roland Garros'un isminin verilmesiydi. Roland Garros, 23 Eylül 1913'te Akdeniz'i uçakla geçen ilk insan olarak havacılık tarihine adını yazdırmıştı.



İnşa edildiği 1928'den beri turnuvanın merkez kortu olarak hizmet veren Philippe Chatrier'nin kapasitesi, 2019'da başlatılan yenileme sonrası 15 bin 225'e çıktı. 2020'de tamamlanan çalışma sonucu korta, açılır-kapanır çatı sistemi de eklendi.



- Toprak kortun farkı



Fransa Açık, toprak kortta oynanan tek grand slam turnuvası olma özelliğini taşıyor.



Toprak kort, sert ve çim zemine göre topun hızının azalmasına ve yerden daha fazla yükselmesine yol açıyor. Kort, bu özelliğiyle uzun rallilerin yaşanmasına olanak sağlıyor ve çok güçlü servis kullanamayan tenisçilerin zafiyetini kapatıyor.



Bu nedenle kariyerinde birçok grand slam şampiyonluğu bulunan John McEnroe, Stefan Edberg, Pete Sampras, Boris Becker, Venus Williams, Martina Hingis, Lindsay Davenport, Angelique Kerber gibi tenisçiler bu turnuvayı kazanamadı.



- Fransa Açık'ın "en"leri



En fazla şampiyonluk yaşayan isimlerin, tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, tek kadınlarda ise ABD'li Chris Evert olduğu Fransa Açık'ta, uluslararası katılıma izin verilen 1925 yılından itibaren elde edilen bazı rekorlar şöyle:



- Teklerde en fazla kazananlar



Erkekler:



Rafael Nadal (İspanya) - 14 kez (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022)



Björn Borg (İsveç) - 6 (1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981)



Kadınlar:



Chris Evert (ABD) - 7 (1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986)



Steffi Graf (Almanya) - 6 (1987, 1988, 1993, 1995, 1996, 1999)



- Üst üste en fazla kazananlar



Erkekler:



Rafael Nadal (İspanya) (2010-14) - 5 kez



Björn Borg (İsveç) (1978-81), Rafael Nadal (İspanya) (2005-08 ve 2017-20) - 4



Kadınlar:



*Helen Wills (ABD) (1928-30), *Hilde Sperling (Danimarka) (1935-37), Monica Seles (ABD) (1990-92), Justine Henin (Belçika) (2005-07) - 3



- Üst üste en fazla maç kazanan



Erkekler: Rafael Nadal (İspanya) - 39 galibiyet (2010-2015)



Kadınlar: Chris Evert (ABD) - 29 galibiyet (1974-1981)



- Son 10 yılın kazananları



Erkekler:



2014 - Rafael Nadal (İspanya)



2015 - Stanislas Wawrinka (İsviçre)



2016 - Novak Djokovic (Sırbistan)



2017 - Rafael Nadal (İspanya)



2018 - Rafael Nadal (İspanya)



2019 - Rafael Nadal (İspanya)



2020 - Rafael Nadal (İspanya)



2021 - Novak Djokovic (Sırbistan)



2022 - Rafael Nadal (İspanya)



2023 - Novak Djokovic (Sırbistan)



Kadınlar:



2014 - Maria Sharapova (Rusya)



2015 - Serena Williams (ABD)



2016 - Garbine Muguruza (İspanya)



2017 - Jelena Ostapenko (Letonya)



2018 - Simona Halep (Romanya)



2019 - Ashleigh Barty (Avustralya)



2020 - Iga Swiatek (Polonya)



2021 - Barbora Krejcikova (Çekya)



2022 - Iga Swiatek (Polonya)



2023 - Iga Swiatek (Polonya)



- En genç kazanan



Erkekler: Michael Chang (ABD) - 17 yaş, 3 ay (1989)



Kadınlar: Monica Seles (ABD) - 16 yaş, 6 ay (1990)



- En yaşlı kazanan



Erkekler: Novak Djokovic (Sırbistan) - 36 yaş 20 gün (2023), Rafael Nadal (İspanya) - 36 yaş, 2 gün (2022)



Kadınlar: *Zsuzsa Kormoczy (Macaristan) - 33 yaş, 9 ay (1958)



- Seri başı olmadan kazanan



Erkekler: *Marcel Bernard (Fransa) (1946), Mats Wilander (İsveç) (1982), Gustavo Kuerten (Brezilya) (1997), Gaston Gaudio (Arjantin) (2004)



Kadınlar: *Margaret Scriven (Büyük Britanya) (1933), Jelena Ostapenko (Letonya) (2017), Iga Swiatek (Polonya) (2020), Barbora Krejcikova (Çekya) (2021)



NOT: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.









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