Haber Tarihi: 24 Mayıs 2024 14:08 - Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024 14:08

iOS 18 ne zaman çıkacak? iOS 18 alacak telefonlar

Apple'ın bir sonraki yıllık büyük iOS güncellemesi olan iOS 18'in yayınlanmasına birkaç ay kaldı ve söylentiler şimdiden gündem yaratıyor. 2023'te yayınlanan iOS 17'nin teorik olarak devamı niteliğindeki iOS 18 ne zaman çıkacak? iOS 18 alacak telefonlar

iOS 18 ne zaman çıkacak? iOS 18 alacak telefonlar
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Apple'ın mobil işletim sistemi iOS'un yeni sürümü, iOS 18'in duyurusuna yaklaşırken, Bloomberg'in gazetecisi Mark Gurman'ın beklentileri hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkıyor.

Yenilenen Dahili Uygulamalar

Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre, iOS 18, yapay zeka tabanlı yeni özelliklerin yanı sıra "Fotoğraflar", "Mail", "Notlar" ve "Fitness" gibi birçok dahili uygulamaya güncellemeler getirecek. "Hesap Makinesi" uygulaması bir dizi yeni özellik alacak ve bu yıl ilk kez iPad'e gelecek, çünkü iPadOS 18'in bir parçası olarak sunulacak.

Büyük Bir Güncelleme Bekleniyor

iOS 18'in, iPhone'un yazılım platformu için son yıllardaki en büyük güncellemelerden biri olması bekleniyor. Geliştiricilerin, yeni özelliklerle birlikte OS'a çeşitli iyileştirmeler ekleyeceği tahmin ediliyor. Gurman'a göre, iOS 18, uygulama simgelerini rastgele sıralama seçeneği getirecek, yani simgeler artık bir kılavuz çizgisine göre hizalanmayacak, bu da daha önce hiç yaşanmamış bir özellik olacak.

Tasarım Değişiklikleri

Tüm işletim sistemi güncellenecek ve muhtemelen tasarım elemanları etkilenecek, ancak radikal değişiklikler beklenmiyor. Gurman'a göre, tasarım değişiklikleri uygulamaları daha "modüler" ve "ayarlanabilir ve güncellenebilir açıdan daha basit" hale getirecek.

Apple'ın Gelecek Planları

iOS 18'deki hangi güncellemelerin kullanıcılara sunulacağı, Apple'ın Haziran ayındaki WWDC konferansında resmi olarak duyurulduğunda netleşecek. Bunun öncesinde, şirketin 7 Mayıs'ta yeni iPad Pro ve iPad Air'in tanıtılacağı bir etkinliği planlanıyor.
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