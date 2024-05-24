iOS 18 ne zaman çıkacak? iOS 18 alacak telefonlar

Apple'ın mobil işletim sistemi iOS'un yeni sürümü, iOS 18'in duyurusuna yaklaşırken, Bloomberg'in gazetecisi Mark Gurman'ın beklentileri hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkıyor.

Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre, iOS 18, yapay zeka tabanlı yeni özelliklerin yanı sıra "Fotoğraflar", "Mail", "Notlar" ve "Fitness" gibi birçok dahili uygulamaya güncellemeler getirecek. "Hesap Makinesi" uygulaması bir dizi yeni özellik alacak ve bu yıl ilk kez iPad'e gelecek, çünkü iPadOS 18'in bir parçası olarak sunulacak.

iOS 18'in, iPhone'un yazılım platformu için son yıllardaki en büyük güncellemelerden biri olması bekleniyor. Geliştiricilerin, yeni özelliklerle birlikte OS'a çeşitli iyileştirmeler ekleyeceği tahmin ediliyor. Gurman'a göre, iOS 18, uygulama simgelerini rastgele sıralama seçeneği getirecek, yani simgeler artık bir kılavuz çizgisine göre hizalanmayacak, bu da daha önce hiç yaşanmamış bir özellik olacak.

Tüm işletim sistemi güncellenecek ve muhtemelen tasarım elemanları etkilenecek, ancak radikal değişiklikler beklenmiyor. Gurman'a göre, tasarım değişiklikleri uygulamaları daha "modüler" ve "ayarlanabilir ve güncellenebilir açıdan daha basit" hale getirecek.

iOS 18'deki hangi güncellemelerin kullanıcılara sunulacağı, Apple'ın Haziran ayındaki WWDC konferansında resmi olarak duyurulduğunda netleşecek. Bunun öncesinde, şirketin 7 Mayıs'ta yeni iPad Pro ve iPad Air'in tanıtılacağı bir etkinliği planlanıyor.