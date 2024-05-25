Monaco Grand Prix'inde pole pozisyonu Charles Leclerc'in oldu

Formula 1 Monaco Grand Prix'inde pole pozisyonu Ferrari'nin sürücüsü Charles Leclerc'in oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Monaco Grand Prix'inde pole pozisyonu Charles Leclerc'in oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mayıs 2024 18:03
Formula 1'de takvimin 8. yeri olan Monaco Grand Prix'inde pole pozisyonu Ferrari'nin ev sahibi sürücüsü Charles Leclerc'in oldu.

McLaren'in Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri ikinci sırada olurken, Ferrari'nin İspanyol sürücüsü Carlos Saniz 3. sırada yer aldı.

Charles Leclerc, 2021 ve 2022'nin ardından 3. kez Monaco Grand Prix'inde pole pozisyonunu kazandı.

Q1'DE 2 DEV ELENDİ

Sıralama seansının Q1'inde ise büyük sürprizler gerçekleşti. Aston Martin'in 3 kez dünya şampiyonu Fernando Alonso seansı 16. sırada bitirdi.

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez ise son 2 yarıştır devam eden kötü formunu sürdürdü ve 18. sırada yer aldı.

GASLY Q3'E KALDI

Sezona gridin en kötü aracı olan Alpine'de Pierre Gasly müthiş bir performans göstererek Alpine'de bu sezon Q3'e kalan ilk sürücü oldu.

Takvimin 8. yarışı olan Monaco Grand Prix'i 26 Mayıs Pazar Günü TSİ 16.00'da koşulacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery