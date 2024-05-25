Sivasspor sezonu galibiyetle kapattı

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Sivasspor evinde Kayserispor'u 2-1 yendi ve sezonu galibiyetle tamamladı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor sezonu galibiyetle kapattı
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25 Mayıs 2024 20:56
Son güncelleme 25 Mayıs 2024 21:21
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Bülent Uygun'un ekibi Sivasspor evinde Burak Yılmaz'ın yönetimindeki Kayserispor'u 2-1 yendi

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Sivasspor'un gollerini 9. dakikada Fode Koita ve 53. dakikda Mijo Caktas kaydetti.

Kayserispor'un tek golünü ise 24. dakikada Joseph Attamah kaydeetti.

Bu sonuçla birlikte 54 puana ulaşan Sivasspor ligi ilk 8'de bitirmeyi garantilerken, geçtiğimiz hafta ligde kalmayı garantileyen Kayserispor ise ligi 42 puan ile tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR 

9. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ceza sahası içine ortasında iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda, top kaleci Onurcan Piri'nin üzerinden ağlara gitti: 1-0

15. dakikada Charisis'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Manaj, kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı. Manaj'a vuruş fırsatı vermeyen Attamah topu kornere gönderdi.

24. dakikada sol kanattan Kartal Kayra Yılmaz'ın kullandığı kornerde topa iyi yükselen Attamah, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

34. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışında ceza sahası içinde kaleci Nikolic ile karşı karşıya kalan Boa Morte'nin vuruşunda, Nikolic topu kontrol etti.

53. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan yaptığı ortada, top defansa çarparak Caktas'ın önünde kaldı. Kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kalan Caktas, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

56. dakikada Manaj'ın pasında sol kanatta ceza sahası içinde topla buluşan Uğur Çiftçi'nin sert şutunda, kaleci Onurcan Piri meşin yuvarlağı kornere çeldi.

57. dakikada Bertuğ Elmaz'ın sol kanattan kullandığı korner atışında, top kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

82. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın savunmanın arkasına gönderdiği top Camara'dan sekerek Boa Morte'nin önünde kaldı. Kaleci Nikolic ile karşı karşıya kalan Boa Morte'nin vuruşunda, Nikolic ayakları ile meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90+1. dakikada Attamah'ın sağ kanattan yaptığı ortada Boa Morte'nin kafa vuruşunda, kaleci Nikolic topu çizgiden çıkardı.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Salih Mazlum, Mert Bulut

EMS Yapı Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Mehmet Albayrak (Dk. 66 Camara), Appindangoye, Uğur Çiftçi, Charisis, Caktas (Dk. 74 Kvet), Turgunboev, Emrah Başsan (Dk. 46 Bartuğ Elmaz), Koita (Dk. 15 Menig (Dk. 74 Njie)), Manaj

Mondihome Kayserispor: Onurcan Piri (Dk. 90+1 Mehmet Şamil Öztürk), Attamah, Jeanvier, Arif Kocaman, Carole, Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 84 Talha Sarıarslan), Boa Morte, Mehmet Eray Özbek (Dk. 71 Shukurov), Mane (Dk. 90+1 Enes Melih Gökçek), Bahoken

Goller: Dk. 9 Koita, Dk. 53 Caktas (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 24 Attamah (Mondihome Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Uğur Çiftçi (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 26 Attamah, Dk. 44 Mehmet Eray Özbek, Dk. 77 Arif Kocaman (Mondihome Kayserispor)

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