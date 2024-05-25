Nazilli Belediyespor'da isyan: ''Hakkımız helal değil''

TFF 2. lig ekibi Nazilli Belediyespor'da futbolcular alacaklarının ödenmemesi nedeniyle isyan bayrağını çekti.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Nazilli Belediyespor'da isyan: ''Hakkımız helal değil''
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25 Mayıs 2024 15:24
TFF 2'nci Lig'de maddi açıdan zor süreçten geçmesine rağmen sezonu 15'inci sırada tamamlayıp kümede kalan Nazilli Belediyespor'da futbolcular isyan bayrağını çekti.

Ortak bir açıklama yapan siyah- beyazlı ekibin futbolcuları, alacakların tahsil edilmesine yönelik Futbol Federasyonu'na başvuru yaptıklarını açıkladı. Nazilli Belediyesporlu futbolcular, yönetime ağır eleştirilerde bulundu.

Kulübün amatörce yönetildiğini savunan futbolcular, ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sezon başından beri sahipsiz bırakılan ve amatörce yönetilen Nazilli Belediyespor'u her şeye rağmen ligde tuttuk. Ancak, 2'nci Lig statüsündeki bir kulübün amatör zihniyetle yönetilmesi nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadık. Peşinatlarımızı alamadık ve büyük sakatlık yaşayan arkadaşlarımızın ameliyat masrafları karışlanmadı. Maç başı ödemelerimizle ilgili verilen sözler tutulmadı ve hiçbir ödeme yapılmadı. Personel ve hocalarımız aylarca maaşlarını alamadı."

"YÖNETİME HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ"

Çok yıprandıklarını ifade eden oyuncular açıklamanın devamında, "Bu durum bizleri maddi ve manevi olarak yıprattı. Vaatlerin yerine getirilmemesi ve basında 'futbolcuların maç başına kadar bütün alacakları ödendi' gibi yalan beyanatlar bizi hayal kırıklığına uğrattı. Artık kulüp yönetimiyle muhatap bulmakta bile zorlanıyoruz. Futbolcular olarak hukuki haklarımızı kullanmış bulunmaktayız. Yönetime hakkımızı helal etmiyoruz" cümlelerine yer verdi.

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