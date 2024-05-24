Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme

Ligin son haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Konyaspor'da maç öncesi çarpıcı gelişmeler yaşandı.
MAAŞLAR ÖDENDİ
Konya'nın Sesi'nin haberine göre; ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor'da önceki gece 01.00'den 04.00'e kadar toplantı yapan yönetim kurulu, takımdaki tüm oyuncuların birikmiş olan 29 milyon TL'lik maaş ödemesini gerçekleştirdi.
DEVLET BÜYÜKLERİ ZİYARET ETTİ
Öte yandan siyasi partilerin Konya milletvekilleri, Konya Valisi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, İlçe Belediye Başkanları ve İl Emniyet Müdürü kritik maç öncesi Konyaspor idmanını ziyaret etti.
TAKIM MOTİVE OLDU
Haberde bu gelişmelerin takım tarafından olumlu karşılandığı ifade edilirken, hem şampiyonluk yarışını hem de ligde kalma yarışını yakından ilgilendiren maç öncesi takımın motivasyonunun yukarı çekildiği belirtildi.
Ligin son haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Konyaspor puan alması durumunda ligde kalmayı garantileyecek.
MAAŞLAR ÖDENDİ
Konya'nın Sesi'nin haberine göre; ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor'da önceki gece 01.00'den 04.00'e kadar toplantı yapan yönetim kurulu, takımdaki tüm oyuncuların birikmiş olan 29 milyon TL'lik maaş ödemesini gerçekleştirdi.
DEVLET BÜYÜKLERİ ZİYARET ETTİ
Öte yandan siyasi partilerin Konya milletvekilleri, Konya Valisi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, İlçe Belediye Başkanları ve İl Emniyet Müdürü kritik maç öncesi Konyaspor idmanını ziyaret etti.
TAKIM MOTİVE OLDU
Haberde bu gelişmelerin takım tarafından olumlu karşılandığı ifade edilirken, hem şampiyonluk yarışını hem de ligde kalma yarışını yakından ilgilendiren maç öncesi takımın motivasyonunun yukarı çekildiği belirtildi.
Ligin son haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Konyaspor puan alması durumunda ligde kalmayı garantileyecek.
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