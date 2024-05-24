Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme

Ligin son haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Konyaspor'da maç öncesi yönetim harekete geçti.

, Fotoğraf; Konyaspor.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mayıs 2024 22:47
Ligin son haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Konyaspor'da maç öncesi çarpıcı gelişmeler yaşandı.

MAAŞLAR ÖDENDİ

Konya'nın Sesi'nin haberine göre; ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor'da önceki gece 01.00'den 04.00'e kadar toplantı yapan yönetim kurulu, takımdaki tüm oyuncuların birikmiş olan 29 milyon TL'lik maaş ödemesini gerçekleştirdi.

DEVLET BÜYÜKLERİ ZİYARET ETTİ

Öte yandan siyasi partilerin Konya milletvekilleri, Konya Valisi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, İlçe Belediye Başkanları ve İl Emniyet Müdürü kritik maç öncesi Konyaspor idmanını ziyaret etti.

TAKIM MOTİVE OLDU

Haberde bu gelişmelerin takım tarafından olumlu karşılandığı ifade edilirken, hem şampiyonluk yarışını hem de ligde kalma yarışını yakından ilgilendiren maç öncesi takımın motivasyonunun yukarı çekildiği belirtildi.

Ligin son haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Konyaspor puan alması durumunda ligde kalmayı garantileyecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery