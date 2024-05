Fenerbahçe'de kadro sıkıntısı!

Trendyol Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe 'de büyük bir kadro sıkıntısı yaşanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle ilk 11'ini kurmakta çok zorlanacak.Sakat olan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Rade Krunic ve Cengiz Ünder ile cezalı Alexander Djiku, Michy Batshuayi, kaleci İrfan Can Eğribayat, Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek. Derbide sakat sakat forma giyen Osayi Samuel'in de durumu ise son ana kadar takip edilecek ve oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacak. İsmail Kartal'a tek iyi haber ise Becao'dan geldi. Tecrübeli stoper, kart cezasını Galatasaray maçında çekti ve pazar günü görev yapabilecek.Salı gününden itibaren birçok formasyon deneyen tecrübeli çalıştırıcının Joshua King, Miha Zajc ve Mert Müldür'e görev vermeyi düşündüğü öğrenildi. İsmail Kartal'ın ön liberoda Miha Zajc'a görev vermeyi planladığı, Osayi'nin görev yapamaması halinde ise sağ bekte Mert Müldür'ü görevlendireceği bildirildi.İrfan Can ve Cengiz'in ardından Mert Hakan'ı da kaybederek sağ kanatta alternatifsiz alan Kartal, bu bölgede asıl mevkiisi sol kanat olan Joshua King'e şans verecek. Öte yandan derbide sağ kanatta oynayan Sebastian Szymanski, yeniden 10 numaraya dönecek. Öte yandan tecrübeli teknik adamın eksikler nedeniyle altyapıdan birçok oyuncuyu kadroya dahil etmesi bekleniyor.