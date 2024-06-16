Yılmaz Vural'dan Menemen FK açıklaması

Menemen FK ile sözleşmesi biten Yılmaz Vural, kulüpte kalmak istediğini söyledi.

Haber; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Yılmaz Vural'dan Menemen FK açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Haziran 2024 13:25
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Menemen FK'da sözleşmesi sona eren teknik direktör Yılmaz Vural, internet yayını yapan bir medya platformuna verdiği röportajda sarı-lacivertli kulüpteki geleceğinin belirsiz olduğunu dile getirdi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı takip etmek üzere Almanya'da olan tecrübeli teknik adam, son 6 ayda Menemen temsilcisinden tek kuruş para almadıklarını söyleyerek, "Orayı sevdik, kalmak isterim. Arzu ederler, bize talip olurlarsa ve şampiyon olma gibi niyetleri varsa seve seve devam ederiz. Beni bugüne kadar kimse aramadı" dedi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery