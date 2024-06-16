Galatasaray'da sağ bek mesaisi!

İlk olarak savunmanın sağına takviye yapacak Galatasaray'da listenin tepesinde Aaron Wan-Bissaka yer alıyor. Teknik direktör Okan Buruk, Manchester United forması giyen 26 yaşındaki yıldızı çok istiyor.
Oynatmak istediği tempolu ve hücuma yönelik anlayışa uygun olduğunu düşünen Buruk, yönetimden şartların zorlanmasını talep etti.
Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan İngiliz sağ bekle görüşmeler devam ediyor. United'ın istediği bonservis bedelini düşürmeye çalışan G.Saray Bissaka'yı da ikna etmek üzere.
ASSIGNON HAZIR BEKLİYOR
Sağ bek adayları arasındaki Fransız yıldız Galatasaray'a gelmek istiyor. Geçen sezon devre arasında Galatasaray yerine Burnley'e giden Lorenz Assignon, bu kararından pişman oldu.
Burnley, Premier Lig'e veda edince Rennes'e dönen 23 yaşındaki sağ bek bu kez Galatasaray'a gelmek istediğini iletti.
Sarı-kırmızılı yönetim adaylar arasında yer alan Fransız yıldızı beklemeye aldı. Diğer isimler olmazsa Assignon bitirilecek.
Oynatmak istediği tempolu ve hücuma yönelik anlayışa uygun olduğunu düşünen Buruk, yönetimden şartların zorlanmasını talep etti.
Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan İngiliz sağ bekle görüşmeler devam ediyor. United'ın istediği bonservis bedelini düşürmeye çalışan G.Saray Bissaka'yı da ikna etmek üzere.
ASSIGNON HAZIR BEKLİYOR
Sağ bek adayları arasındaki Fransız yıldız Galatasaray'a gelmek istiyor. Geçen sezon devre arasında Galatasaray yerine Burnley'e giden Lorenz Assignon, bu kararından pişman oldu.
Burnley, Premier Lig'e veda edince Rennes'e dönen 23 yaşındaki sağ bek bu kez Galatasaray'a gelmek istediğini iletti.
Sarı-kırmızılı yönetim adaylar arasında yer alan Fransız yıldızı beklemeye aldı. Diğer isimler olmazsa Assignon bitirilecek.