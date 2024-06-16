Karşıyaka'da transfer başlıyor

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Süper Lig patentli deneyimli teknik adam Mustafa Reşit Akçay'ı getiren Karşıyaka, transfer harekatına başlıyor.



Reşit Akçay'dan bayram tatili sonrası iç ve dış transferle ilgili kapsamlı raporunu alacak yeşil-kırmızılılarda kalacak-gidecek isimler önümüzdeki günlerde netleşecek.



İç transferle ilgili ön hazırlık yapan Karşıyaka, dış transfer konusunda da kapsamlı listesinde bulunan isimlerle görüşmeleri sürdürüyor. Ligde yeni sezonun 8 Eylül'de başlayacağı açıklanırken, İzmir temsilcisi antrenmanların startını vereceği tarih ve kamp programını da belirleyecek. Yeşil-kırmızılıların temmuz ayının ortasında antrenmanlara başlaması planlanıyor.





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